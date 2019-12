Luis Armando habla de su acto en la semifinal de DGT: “vengo a darlo todo en el escenario”

Voces impresionantes hay muchas en Dominicana’s Got Talent , la de Luis Armando definitivamente es una de ellas. Él tiene un plus como artista, pues también es un músico extraordinario y un avezado compositor. Tras dos presentaciones, donde el punto de unión fue la calidad interpretativa, el joven de 33 años señala que, en la semifinal tendrá un show donde se siente mucho más confiado.

Aprendizaje

“Yo he aprendido que está bien ser yo y que, mientras más autentico yo sea y haga las cosas que a mi me nazcan no solamente en el escenario sino fuera también, creo que mejor me puede ir”, confesó y detalló que algo más que ha aprendido es que se dio cuenta que tiene talento.

Para él la experiencia no ha significado ningún sacrificio y valora la hermandad que han hecho entre concursantes. “Yo creía que iba a ver un sentido como de competencia, pero no he sentido eso con ninguno de los concursantes. Creo que eso es lo más lindo para mi de todo esto”, confiesa.

¿Qué quiere que el público perciba con su acto de la semifinal?

“Yo quiero que la gente se lleve una impresión bien claro de quien soy yo como artista, de cómo es mi música, lo que escribo y canto”, respondió.