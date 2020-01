$!Luis Enrique se sale de su zona de confort y llega al Grammy

Luis Enrique se salió de su zona de confort y fue recompensado con su primera nominación al Grammy anglo.

El músico nicaragüense competirá el domingo por el premio al mejor álbum de música tropical por el disco de música folklórica venezolana “Tiempo al tiempo”, un proyecto con C4 Trio que ya fue galardonado en noviembre con dos Latin Grammy.

“¿Un salsero cantando joropo? Medio loco, ¿no?”, dijo Luis Enrique en una entrevista reciente haciendo mención a uno de los ritmos autóctonos del país suramericano.

El músico contó que conoció a los integrantes del trío de cuatristas hace unos cinco años, cuando lo invitaron a participar en un concierto para Venezuela en el que ellos lo acompañaron.

“Ahí nació la frase maravillosa que todos los artistas decimos cuando nos encontramos: ‘Oye, vamos a hacer algo juntos’”, dijo el salsero.

El reencuentro tomó cuatro años, en un estudio en Miami, tras haber hablado con dos de los integrantes para grabar “Suéltame” en bossa nueva. “Pero cuando los vi en el estudio a todos dije, ‘No, no, no. No una canción. ¡Vamos a hacer un proyecto entero con todo C4, no con dos nada más! Y así fue que coincidimos. Así de sencillo”.

“Tiempo al tiempo”, de producción independiente, está compuesto por nueve canciones que incluyen el sencillo “Añoranza”, así como una versión del éxito de Luis Enrique “Date un chance”. También incluye una pieza instrumental, “Vértigo”, además de “Tonada en melancolía”, que transporta a los llanos venezolanos, y la canción que da título al disco con sabor a gaita venezolana.

Desde su lanzamiento el pasado mayo, ha logrado mucho más de lo que sus hacedores habían esperado, incluyendo los Latin Grammy al mejor álbum folklórico y al mejor arreglo, del venezolano Rodner Padilla, por la canción “Sirena”.

“El hecho de poder hacer un disco con un monstruo de la música latinoamericana, tropical, caribeña como es Luis Enrique, que forma parte de nuestro ADN como latinos... y traerlo a la música venezolana, al sonido del cuatro, ya para nosotros era un premio”, dijo Padilla, el “cuarto” miembro del trío conformado por los instrumentistas Jorge Glem, Héctor Molina y Edward Ramírez, en la misma entrevista.

“Es un trío de cuatro”, en sentido literal y figurado, añadió por su parte Molina entre risas.

El cuatro es uno de los instrumentos musicales típicos de Venezuela, junto con el harpa y las maracas. Tiene cuatro cuerdas y es similar al ukulele.

Padilla también tocó el bajo en el álbum, en el que participó además Diego “El Negro” Álvarez en el cajón y la percusión, mientras que Luis Enrique tocó guitarra, timbales, tumbadoras y percusión.

“Lo cierto es que apenas comenzamos a grabar nos dimos cuenta de que todo fluía, que todo iba por el camino que tenía que ir y desde el inicio esto ha sido pura bendición”, expresó el nicaragüense, popular en Venezuela desde que comenzó su carrera a finales de los 80 con éxitos que incluyen “Mi mundo”, “Date un chance” y “Yo no sé mañana”.

Sin embargo, agregó que para él fue un verdadero reto.

“Me salí de mi zona de confort y gracias a Dios he salido airoso. Es algo que he asumido con mucha responsabilidad, con mucho respeto por la música y mucho amor por la música”, dijo.

Para los integrantes de C4 Trio, hoy regados entre Miami, Nueva York y Medellín, Colombia debido a la situación socioeconómica que atraviesa su país, el proyecto es particularmente especial porque logró reunirlos a grabar su primer disco fuera de Venezuela.

“Hace un rato estábamos hablando de los momentos difíciles que estábamos pasando como agrupación, y que hayamos tenido la oportunidad de hacer un disco de esta instancia... para nosotros tiene muchos significados especiales”, expresó Molina. “Incluso el nombre del disco, ‘Tiempo al tiempo’, porque de verdad que es un momento bien especial para C4 Trio. A pesar de todo el grupo ha seguido a flote, trabajando”.

Tanto Luis Enrique como C4 Trio habían sido nominados y galardonados con Latin Grammy, mientras que para el salsero esta representa la primera postulación al Grammy y para el trío venezolano la segunda, después de una en 2018 a mejor álbum de rock alternativo latino por “Pa' fuera”.

El domingo competirán por el gramófono dorado con Juan Luis Guerra (“Literal”), Marc Anthony (“Opus”), Vicente García (“Candela”) y Aymée Nuviola (“A Journey Through Cuban Music”).