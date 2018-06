Luis Fonsi: “A mí nadie me ha regalado nada. Me he preparado”

“Estar ayudando al prójimo para mí ha sido algo importantísimo desde que comenzó mi carrera. Siempre he sacado tiempo para involucrarme en causas sociales. Llevo quince años trabajando como portavoz de la Fundación St. Jude, ayudando a los niños con cáncer, cantando en eventos benéficos, usando lo que papá Dios me regaló, que es mi voz, para ayudar, ya sea creando conciencia, o vendiendo un ticket para que ese dinero vaya a esa fundación”, aseguró Fonsi, quien estuvo muy activo en la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María.

Sin embargo, detalló que cuando no está encima de un escenario, procura pasar tiempo de calidad con su familia y aprovechar para hacer lo que más le llena como ser humano: ayudar a personas que lo necesitan a través de su fundación.

SANTO DOMINGO. Un artista de la talla de Luis Fonsi prácticamente no tiene tiempo libre. Siempre está de gira al rededor del mundo o creando la canción que podría ser su próximo éxito musical.

Tiempo en familia

“Esta es una carrera que no te permite estar todo el tiempo con tus seres queridos. Estar lejos de tu familia no es fácil, sobre todo para mí que tengo dos niños chiquitos, pero trato de no perderme momentos especiales. Siempre hay que sacar espacio para pasar tiempo de calidad con los que amas”, dijo.

Sobre los sacrificios, abundó: “La vida es trabajo. Todo tiene sus sacrificios y sus recompensas. No puedo pensar en un trabajo que sea solo recompensas. Uno tiene que trabajar, nadie te va a dar nada. A mí nadie me ha regalado nada. Todo ha sido producto de luchar, de caer, de volverme a levantar, de estudiar y de prepararme. Pero en mi carrera han sido más las recompensas que los sacrificios. Me alegra poder recibir el respeto y el cariño del público”, reiteró.