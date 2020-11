$!Luis Medrano: “Los artistas se mueren de hambre; las autoridades deben tomar acciones”

El empresario artístico Luis Medrano clamó este domingo nuevamente para que las autoridades correspondientes comiencen a accionar a favor de la industria del entretenimiento, cuyos líderes atraviesan por una crisis económica provocada por el cierre de las actividades debido a la pandemia del coronavirus.

No es la primera vez que Medrano alza su voz de alerta. Recientemente declaró a Diario Libre que había enviado al ministro de la presidencia, Lisadro Macarulla una propuesta orientada retomar la agenda del entretenimiento con el debido distanciamiento.

“Con este grito en voz alta dejo la bola en la cancha de los que deciden que saquen su lado de sensibilidad y solidaridad por la cultura y sus activos que son seres humanos, porque el tiempo pasa y los problemas se agrandan. He dado varias soluciones y todas van al zafacón al parecer”, se quejó Medrano.

El veterano productor artístico fijó su posición a través de un comunicado que envió a Diario Libre en el que el que denunció que parecería que hay gente que está apostando a la desaparición de los artistas. “Es tiempo de pasar a la acción, de la promesa a la realidad. Deben dejar el juego de hacerse el loco y de que las palabras son palabras y se la lleva el viento. Me pregunto si los que tienen la responsabilidad de ir en auxilio en tiempo de tempestad”.

Manifestó que mucha gente está atravesando por problemas para poder vivir. “Hay muchos profesionales del entretenimiento que están pasando hambre y con grandes deudas. Hoy sienten la presión y la impotencia de encarar sus compromisos con sus familiares. A muchos se les ha ido la esperanza y están en profunda depresión”, explicó.

Recordó que los artistas y todo el que incide en el negocio lleva diez meses sin producir un centavo. “La tristeza se apodera del alma, invita a delinquir, a la violación de las leyes. El músico, el cantante, el bailarín, el sonidista, el tarimero, el luminotécnico, el mozo, el coreógrafo, el animador, el comunicador, el relacionista público, el chofer, el ayudante, los chiriperos, el promotor, el maquillista, el peluquero, el compositor, la modista están en crisis. Ellos son los que mueven la cultura. No estoy diciendo que la solución es quitar el toque de queda, no es abrir para hacer eventos o bailes y poner su vida en peligro, es buscar una solución digna ya, que no es el dar cinco mil pesos mensuales a unos cuantos”, insistió.