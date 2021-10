$!Luis Miguel De Camps dice que lleva el arte en la sangre

El político que dejó salir su lado artístico en la Sala Principal del Teatro Nacional, se ha convertido en las últimas horas en tendencia en redes sociales por mostrar sus dotes en el canto, al interpretar "Hasta que me olvides" de Luis Miguel.

Esta participación fue una petición de Cecilia a su hijo, según otro tuit que compartió De Camps en su red social. “¡Cómo decirte que no, madre! Recuerdo cuando me pediste cantar una canción en tu concierto casi convencida de que te diría que no, pero al ver tu emoción y sonrisa esta noche, me subiría mil veces a un escenario”, escribió.