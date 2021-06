$!Luis Miguel del Amargue confirma fue sacado del show del Soberano por el tema “Niña coqueta”

El bachatero Luis Miguel del Amargue, quien ha sido noticia estos días por su tema “Niña coqueta”, aclaró que no ha sido excluido de sus dos nominaciones de Premios Soberano, como se mal interpretó hace unos días.

Sin embargo, reconoció que no estará en el musical del magno evento del 15 de junio para el cual fue contactado.

En ese sentido, el cantante de amargue aseguró, en el espacio ‘Pégate y Gana con el Pachá’, que “no me pueden excluir” de sus postulaciones como “Bachatero del Año” y “Bachata del Año”.

“Si me excluyeron del show, del musical que había, que era con la canción Niña Coqueta, y no fue que yo decidí no ir bajo ninguna circunstancia, eso es mentira de quien lo escribió”, dijo el bachatero.

Explicó a Frederick Martínez “el Pachá” que no es una persona “arrogante”, sino que cuando tiene que defender lo suyo “lo hago, pero como tiene que ser”.

Afirmó que pese a que no estará en el musical de los Premios Soberano, a celebrarse este 15 de junio desde el Teatro la Fiesta, del hotel Jaragua, irá al magno evento. “Eso no lo despinta nadie, solamente Dios”.

“Nosotros, como empresa, nunca llamamos a la producción de Premios Soberano para que nos incluyeran, ellos nos llamaron a nosotros, porque la canción es la más pegada que hay en la actualidad”, expresó.

Luis Miguel del Amargue afirmó que recibió una llamada de producción de los premios a las 2:00 de la mañana donde le decían de la cancelación de su participación.

La nota de prensa detalla que en cuanto al tema de la discordia, el cantante, afirmó que no se “arrepiente” de haber grabado hace dos décadas el popular tema, que corre en YouTube a un millón de reproducciones en ocho meses.

Atribuyó a que la gente con el disco anda buscando la parte “morbosa” del tema.

Al igual, que en las plataformas digitales Cachicha, YouTube para todo el mundo.