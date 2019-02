$!Luis Vargas sobre los Soberano: “Maldigo esos premios”

El bachatero El Chaval de la bachata dijo en un vídeo que después de Luis Segura, el mejor cantante de bachata es Luis Vargas. Estas declaraciones fueron compartidas por el bachatero Luis Vargas con un largo mensaje en el que se desahoga por el trato que, a su entender, se le ha dado a algunos artistas y que han sido ignorados tanto por la clase artística como por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

También, sin mencionar nombre, se refirió a “unos premios que se entregan anualmente”, es decir, Premios Soberano, cuyo galardón lo maldijo.

“Me desplazo por el mundo seguro de lo que hago sin importarme que en mi país nunca he sido ni fui reconocido con ningún maldito premio que unas personas otorgan anualmente a los artistas que ellos dicen que son los más destacados sin cuestionar primero al público que son los que saben por ser los consumidores y esto lo digo más por mi hermano, Yoskar Sarante, que se nos fue y que también fue como yo un artista del género que nunca se tomó en cuenta y ahora escuché la burla de que le van a dar un premio de esos después que ya él no lo necesita”, expresó Luis Vargas en un largo mensaje donde indica que nunca ha sido tomado en cuenta por Acroarte ni ninguna otra premiación.

En defensa del fenecido bachatero Yoskar Sarante, se opuso a que si le hacen un reconocimiento póstumo la familia vaya a recogerlo: “Yo me opongo a que su familia o alguien vaya a recoger eso en su nombre”.

Por último, maldijo los premios: “Y finalmente maldigo esos premios y maldigo esa farsa que ha mancillado y pisoteado a tantos artistas dominicanos talentosos y sobre todo nuestra música dominicana. Que alivio coño le deje el reguero banda”, arremetió el reconocido artista del género del amargue.

A continuación, el texto íntegro de Luis Vargas junto a las expresiones del Chaval de la bachata: