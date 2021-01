$!Luis Vargas: “Yo he trabajado duro y no ando dando pena”

El bachatero Luis Vargas parece que no le gustó un audio que le enviaron en el que supuestamente se lamentaban que debió ser contratado para las fiestas que organizó el Gobierno, porque estaría atravesando por una situación económica precaria.

El denominado “Rey supremo” de la bachata utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse y reveló que no necesitaba estar ahí porque económicamente está bien.

Luis Vargas acompañó el texto con un video en el que muestra su residencia en Estados Unidos, la cual puso a disposición de cualquier amigo que la necesito.

“Mis queridos supremista perdonen por la informalidad y mi vocabulario, pero alguien me mando un audio de un colega diciendo que el que esta mal es Luis Vargas porque lo dejaron fuera de la ayuda que dio el gobierno para algunos artista y la verdad no estoy molesto porque me dejaron fuera y es simplemente porque no lo necesito gracias a Dios y a ustedes mi supremista. Me alegro por los agraciados por eso le mando este video y le mandare más en los próximos días para que ellos se enteren que estoy sólido eh trabajado muy duro para hoy no andar dando pena y eh dicho YA”, comentó.