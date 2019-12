$!Luis Vargas: “Yo le tengo una admiración fuera de serie a Romeo”

Anthony Santos

Álbum “La Raíz”

Del álbum “La Raíz” refiere que tenía alrededor de seis años sin lanzar un disco. Esta es la producción número 25 en 40 años de carrera artística.

Confesó que este lo realizó porque firmó un contrato con Sony Music, es decir, fue contratado por la disquera para grabar el disco.

“Había perdido un poco el deseo de grabar por el hecho de que las cosas han cambiado y me he quedado como en el aire porque yo vengo de tres etapas de la música: de cuando se usaban casetes, luego pasó a CD y después, la cuestión pasa a digital y yo me he quedado como en el aire, pensando: ¿y qué fue lo que pasó? Lo del CD lo pude asimilar porque era como del LP pasar a CD, había que tocarlo en un reproductor de música. Yo me había retirado de la grabación, pero esta vez lo hice porque ya entiendo la música digital y en realidad nos va mejor si se distribuye y si se hace el trabajo bien”, comentó Luis Vargas.

Dentro de las canciones se incluyen “Mal herido”, y declara sobre este que es un tema donde puede hacer una interpretación verdadera “de lo que yo puedo proyectar como intérprete y sobre todo porque es un tema que tiene unas letras bien profundas”.

El nombre “La raíz” que le da título al álbum tiene una explicación: “ El público, los admiradores de verdad, tienen esa creencia, según ellos, yo soy la raíz del género porque después de mi incursión en la bachata, es el ritmo que se ha seguido tocando, pero yo no quiero decirme eso, no me gusta echarme bombos”, indica Vargas.

Dice que sus letras son las más reales y que en sus canciones se proyecta la realidad del hombre.

Aunque tiene 40 años en el arte declara que no le gusta realizar conciertos, pero promete dos; uno en Santo Domingo y otro en Santiago. “Siempre he querido hacer un concierto multitudinario en el país y se me habían complicado todas las veces, aunque a mí no me gustan los conciertos, la gente cree que yo no lo hago porque no quiero, o porque no estoy capacitado, es que no me gusta, creo que uno no tiene contacto directo con el pueblo; la gente está ahí a kilómetros mirando, tú no puedes saludar a nadie, no le puedes mirar la cara. Hice un concierto a casa llena en el Teatro United Palace, de Nueva York, donde invité varios colegas y algunos no fueron. Voy a hacerlo si Dios quiere, espérelo seguro”, adelantó.

El tema favorito de Luis Vargas es “La mesa del rincón” y la razón es “porque me recuerda mucho a mi mamá”.

Violencia de género

“Es un tema que me tiene molesto. Los hombres que golpean a una mujer merecen que así mismo lo tomen preso y manden a buscar a la mujer y la pongan a darle tablazos como le dan ellos a ellas. Yo creo que es muy cobarde que un hombre le pegue a una dama, cuando sabe que la mujer es el sexo débil en cuanto a la fuerza física, pero es más inteligente que nosotros. Parece que estos hombres furiosos porque no son tan inteligentes, pero descargan su furia con su fuerza encima de ese sexo débil”, fueron las palabras del bachatero sobre esta situación social.