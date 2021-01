$!Luisín Martí lamenta que emisoras de Nueva York no apoyen la música tropical

El empresario artístico y productor del programa radial “Oye mi música”, Luisín Martí, lamentó que las emisoras La Mega y Univision Radio de Nueva York solo promuevan música urbana y unas que otras bachatas.

Martí hizo su planteamiento en un documento enviado a Diario Libre en el que expresó que de continuar esa práctica, los artistas tendrán escasas posibilidades para mantenerse en el mercado.

“La ciudad de New York está a punto colapsar en el plano comercial y los artistas ni se diga. La Mega y Univision Radio le han dado la espalda a la música tropical hace más de una década y sólo colocan música urbana y bachatas exclusivas", dijo.

También agregó: "Lo triste de esto es que, de continuar así, hay géneros que desaparecerán en el gusto de las nuevas generaciones y es una gran pena. La radio hispana de los Estados Unidos se supone que complazcan cada sector mayoritario de cada comunidad”

El productor del programa “Oye mi música”, que se difunde los domingos por la emisora La Súper 7, recordó que en el caso de la salsa, allí solo se escuchan canciones que fueron grabadas hace 30 años. “Si alguien se queja corre el riesgo que no lo pongan", puntualizó.

Martí, quien tiene amplia experiencia como productor y promotor artístico en Nueva York, dijo: "Tota, l si no los ponen, de qué me sirve si no me sirve. Importante recordar que aquellos conciertos donde la salsa, el merengue, bachata y la música colombiana tenían un espacio estelar en los principales escenarios de la ciudad de New York”.

Luisín también cuestionó la calidad de muchas de las composiciones que están siendo difundidas.

“Y lo irónico del caso es que los artistas que se promueven en esta época de un género permeado por mucha vulgaridad. ¿Pero ahora quien podrá defendernos?”, se preguntó.

Aunque reconoció el alcance y penetración de las redes sociales, como medios alternos para la difusión de contenido musical, consideró que las emisoras continúan desempeñando un rol importante para el mercadeo de los artistas.

“Recuerdo que se creó un grupo integrado por profesionales de la industria en donde estaban directores de radio, músicos, cantantes, promotores con el propósito de ayudar a buscarle una salida a lo que estamos planteando, pero la misma terminó sin resultados positivos porque no se hizo nada”, comentó.

Excusas

Luisín Martí comentó que para justificar la nueva política para la promoción de la música tropical han querido decir que no hay nuevos talentos o que no existen disqueras desarrollar las estrategias de mercadeo.

“Cada año salen cientos de nuevos cantantes y compositores. La ausencia de las disqueras no importa. Por el contrario ahora sale más barato grabar y subirlo a las plataformas digitales desde una computadora sin la logística de decenas de empleados que tenía una disquera. La radio debe ayudar al talento emergente y con el paso del tiempo se verán los resultados”, planteó.