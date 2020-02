$!Luismi busca su espacio como solista en la salsa

Nuevos exponentes

La salsa tuvo una gran pegada hace varios años con la llegada de nuevos exponentes, sin embargo, ese brillo fue eclipsado por la música urbana, pero esto a Luismi eso no lo desalienta. “Los exponentes de la salsa somos menos. Por ejemplo, la música urbana es más fácil de hace y cualquier muchacho que tiene un sueño puede hacer música urbana con facilidad. En cambio la salsa es mucho más compleja, pues requiere educación musical. Por eso entiendo que no hay más exponentes de salsa, porque no todo el mundo tiene la capacidad de interpretar canciones en la salsa. Entiendo que la salsa puede volver a retomar la pegada que tuvo porque por ejemplo tenemos a Chiquito Team Band que está trabajando muy bien, Yiyo Sarante está sacando temas y yo mismo no he parado desde que salí como solista. Entiendo que si va a volver a renacer”, afirmó.

Al reflexionar sobre el complicado mundo de la música en el país, afirma que no busca una pegada inmediata, sino penetrar en el gusto popular y quedarse por mucho tiempo. “La paciencia, la disciplina y la perseverancia es lo que te lleva al éxito. Por eso yo sigo trabajando y mi momento llegará. Quiero seguir trabajando y que el público siga aceptándome como artista y que le guste lo que hago”, dijo.

Luismi se define como un salsero romántico. “El género que es mi fuerte es la balada, por eso cuando comencé a cantar salsa romántica se me hizo muy fácil hacer la transición. La salsa es un género que transmite más con letras depuradas, más bonitas, la salsa es sentimiento y por eso se acerca mucho a la balada. En especial la salsa romántica que es la que yo hago”, dijo.