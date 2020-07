$!Maluma impulsa la carrera de cantante dominicano

“Inocente”, que está disponible en todas las plataformas digitales y en las principales emisoras de República Dominicana, Chile, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, es la primera producción de Aron Luix de la mano de Joch Entertainment y WK Records, el movimiento discográfico que está rompiendo todos los esquemas de la música en Estados Unidos y América Latina, y que, desde ahora, se centrará en el crecimiento artístico del intérprete de 18 años.

La propuesta musical estará sustentada, básicamente, sobre la base de una plataforma online promocional a gran escala, como salida a la crisis que golpea al mundo por el Coronavirus.

“Al principio fue difícil para mí... me cancelaron todos mis eventos, eso me dolió mucho, pero tenemos que ser más fuertes y positivos. En este confinamiento me he dedicado mucho a perfeccionar mi canto, en la guitarra y otros instrumentos. Eso me ha permitido enriquecer mi música, como se destaca en ´Inocente´”, dijo.

El tema fue producido entre Miami y Guaynabo (Puerto Rico), por Los Rude Boyz y Edgar Barrera, y el video oficial fue filmado en la ciudad de Medellín, Colombia, dirigido por Gustavo Gallego. En este audiovisual vemos a un Aron Luix divertido, fresco y con mucho romanticismo.