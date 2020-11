Maluma y The Weeknd estrenan el remix de “Hawái”

Maluma y The Weeknd han unido fuerzas para lanzar el remix del hit global “Hawái”, junto con su video musical. Ambos ya están disponibles en todas las plataformas digitales de música. Para escuchar/descargar “Hawái (remix)”.

La característica voz de The Weeknd se vuelve bilingüe (inglés / español), marcando la primera vez que el artista ganador del premio GRAMMY® canta en español.

“Siempre he admirado a The Weeknd, así que se siente como un sueño hecho realidad haber colaborado con él en ‘Hawái (Remix)’. Él le dio otro flow y cantó en español y en inglés, lo cual es impresionante”, expresó Maluma.

La contagiosa canción bailable con sonidos frescos y un tema con el cual muchos de sus seguidores podrán identificarse, fue escrita por Maluma, The Weeknd, Keityn, Edgar Barrera y Bull Nene y producida por Rude Boyz. Cuenta la historia clásica de la ruptura de una relación en el contexto de la era moderna de las redes sociales y el Instagram, donde la historia que uno cuenta y las imágenes que uno publica no necesariamente reflejan la realidad.

El video fue filmado por el reconocido director Jessy Terrero de Cinema Giants; pero esta vez, se llevó a cabo en Los Ángeles con ambos artistas presentes.

“Hawái” ha dominado los listados latinos así como los globales desde su estreno. Ha permanecido en el #1 en el listado Billboard Hot Latin Songs por ocho semanas; #1 en el Billboard Latin Streaming Songs chart por nueve semanas y en el listado Billboard Latin Airplay por tres semanas (apuntándose el decimoctavo #1 de su carrera). Con “Hawái”, durante varias semanas Maluma estuvo en el #1 del chart de YouTube de los videos más vistos mundialmente y actualmente se mantiene en el top diez del listado.

El joven de veintiséis años de edad llegó al #1 del listado Billboard Global Excl. U.S. y al #2 del Global Top 50 de Spotify. Internacionalmente, “Hawái” ha llegado al #1 en la radio, Spotify y Apple Music en más de 17 países.

Acerca de Maluma

Con tan sólo veintiséis años de edad, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico Maluma (compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana) se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel global. Ganador del Latin GRAMMY® 2018 al Album Pop Vocal Contemporáneo (por F.A.M.E.) Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 55 millones de seguidores en Instagram. De hecho él es el primer y único artista latino masculino que ha sobrepasado 50 millones de seguidores. Esta cifra se le suma a más de 23 millones de fans en Facebook, 6 millones en Twitter y 26 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

En el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su MALUMA WORLD TOUR 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. En el 2018 y el 2019 rompió records con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su F.A.M.E. World Tour y 11:11 World Tour llenando a capacidad el Madison Square Garden (Nueva York), American Airlines Arena (Miami) y dos The Forums (Los Angeles) entre otros. En el 2019, agotó las entradas en el estadio más grande de Israel, el Yarkon Park en Tel Aviv con más de 60.000 espectadores; hizo historia en el 18º Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, estableciendo un récord de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200.000 personas; y se presentó por primera vez en Riyadh, Arabia Saudita ante 25.000 personas.

Desde firmar con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado cuatro álbumes: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019) y Papi Juancho (2020). Es el artista más joven en obtener simultáneamente #1 y #2 en el listado “Latin Airplay” de Billboard (”Sin Contrato” y “Chantaje”) y solamente el sexto en logarlo. Hasta la fecha, Maluma tiene dieciocho éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard.

Acerca de The Weeknd

Proyectando el R&B y el pop a través de una gran visión, The Weeknd tomó el control de la música y la cultura popular como sólo él sabe hacerlo. El artista multi-platino, tres veces ganador del GRAMMY®, es el más escuchado en el mundo en Spotify y es también uno de los 10 mejores artistas de todos los tiempos de acuerdo a la RIAA. Su álbum 2020: After Hours, es el álbum de R&B más escuchado en todo el mundo (seguido de su álbum Starboy del 2016 con la posición #2); y su canción nostálgica de los años 80’s titulada “Blinding Lights” obtuvo 5X platino, rompiendo el récord del álbum líder con más tiempo en la lista de Billboard en la posición #1 en la radio de Estados Unidos. La canción se convirtió rápidamente en su quinto #1 de la lista Hot 100 de Billboard (seguido de su debut en la posición #1 con “Heartless”) manteniendo esta posición por cuatro semanas, y más tarde rompió el récord por el mayor número de semanas dentro de los cinco primeros lugares en la historia del listado.

Además de su exitosa carrera musical, ha engalanado las portadas de importantes revistas como: CR Men, King Kong, TIME, Forbes, Variety, Rolling Stone, Esquire, Harper’s Bazaar y GQ; también ha hecho presentaciones en grandes escenarios reconocidos como: SNL, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y en los VMA’s, donde recibió los premios por Video del Año (Video of the Year) y por Mejor R&B (Best R&B). Recientemente ha realizado actuaciones en televisión y cine, con la película “Uncut Gems” en el 2019, así como su papel protagónico y colaboración como co-escritor de un episodio de la exitosa serie de televisión animada “American Dad”.

Gracias a su espíritu altruista y generosidad, este año donó más de 2 millones de dólares para diferentes organizaciones benéficas. El constante rompimiento de récords en las listas de música, ventas y streams, con presentaciones en los más grandes festivales y estadios del mundo, aunado a su siempre misteriosa imagen pública, consolidan a The Weeknd como uno de los artistas más fascinantes y significativos del siglo XXI.