Manny Cruz con nuevo merengue “Bailando contigo”

El cantante y compositor dominicano Manny Cruz presentó su nuevo sencillo “Bailando contigo”, un merengue de su autoría, producido por Richy Rojas y el propio Manny.

A ritmo de güira y tambora, con un mensaje romántico, “Bailando contigo” continúa la línea iniciada con “Sabes enamorarme”, el exitoso tema que convirtió a Cruz en uno de los intérpretes más populares y escuchados del género en la República Dominicana durante todo el 2018.

“Escribí esta canción en un avión cuando iba rumbo a los Grammy Latinos, en Las Vegas, el pasado noviembre, pensando en lo bien que me llevaba con mi esposa al bailar y quería ponerle letra y melodía a eso que me enamoró de ella y que sé que mucha gente se sentiría identificada”, manifestó el artista intérprete de temas como “Sobrenatural”.

El estreno del nuevo corte llegó acompañado de un videoclip que protagoniza junto a su esposa, la bailarina clásica Yeri Peguero, el cual fue realizado bajo la dirección de Freddy Vargas, quien trabajó junto al cantante en los vídeos de “Dime Pa’ Que” y “Tarde”.

En la historia se muestran las locaciones reales donde Manny y Yeri se conocieron y desarrollaron su relación de pareja. “Esta canción es especialmente para ella y con este vídeo conocerán un poco sobre nuestra historia de amor”, dijo el cantante.

El intérprete de “Aquí se va” aprovechó para confesarse amante al merengue desde muy pequeño, recordando que, además, fue su primer ritmo musical, y en el cual incursionó como solista en el 2010, antes de explorar las fusiones.

“Le tengo una gran pasión. Lo que pasó con “Sabes enamorarme” me llenó de alegría y sorpresa porque no pensé que iba a llegar tan lejos. No voy a encasillarme en un género pero sí el mayor porcentaje de mis canciones será aportando a nuestro ritmo hermoso”, reveló.

Como confirmación de un gran 2018, Cruz es el artista más nominado en los próximos Premios Soberano con cuatro candidaturas en las categorías Merengue, Álbum, Compositor y Cantante del año.