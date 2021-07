$!Manny Cruz es el nuevo embajador de buena voluntad de Unicef RD

El cantante dominicano Manny Cruz se convirtió en el nuevo Embajador Nacional de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), anuncio que fue realizado en un acto protocolar efectuado en el salón Embassy Garden del Hotel El Embajador.

La representante residente de Unicef en el país, Rosa Elcarte, expresó: “Ahora más que nunca a razón de esta pandemia que está haciendo retroceder los derechos conseguidos para los niños y niñas, se hace necesario que continuemos llamando a la atención sobre la situación de toda la niñez, especialmente aquella que es más vulnerable, debemos reforzar la sensibilización y la concienciación de las personas para que todos juntos trabajemos para que los niños tengan un buen comienzo de vida durante su infancia, una buena salud, un buen cuidado integral en sus primeros días de vida; una buena educación, y que estén protegidos contra todo tipo de violencia”.

Con el motivo de unir esfuerzos y alzar la voz por la niñez, Unicef elige a nuevos embajadores nacionales de buena voluntad desde hace más de medio siglo. Estos representantes de la marca laboran sin recibir honorarios y hacen uso de su reconocimiento público para atraer la atención hacia las necesidades de los niños y niñas a fin de lograr el respeto y cumplimiento de todos sus derechos.

El conocido y mencionado artista desde 2014 ha demostrado su interés en trabajar por la infancia y en promover los derechos de la niñez como Amigo de Unicef, acompañando a la agencia internacional en innumerables iniciativas y campañas de comunicación elevando su sentir a favor de los niños, y apoyando con su reconocimiento social a transmitir mensajes para mejorar la calidad de vida de los infantes, y que cada niño y niña pueda desarrollar todo su potencial, siendo todo esto los valores agregados necesarios para ser designado hoy como embajador.

Durante el encuentro, Manny Cruz subrayó que “esta alianza logrará la atención y la empatía con sus diferentes públicos, dirigiendo sus miradas hacia las necesidades reales de los niños de República Dominicana”. Además, externó su ilusión por conocer más a fondo los programas de Unicef en visitas recurrentes a sus proyectos en el terreno.

“A través de mi música siempre procuro promover valores, plasmar el amor en quienes me escuchan, y definitivamente seguiré con ese enfoque para transmitir mensajes positivos en los corazones de los niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Los embajadores nacionales del Unicef son personas destacadas dentro de los campos del arte, de la ciencia, de la literatura, del entretenimiento, del deporte, así como de otras áreas de la vida pública que han expresado su deseo de contribuir y crear conciencia sobre la infancia, sus objetivos y acerca de la prioridad de la marca: transmitir mensajes de valor para el buen desarrollo de los infantes, y así ampliar el alcance de su público meta contribuyendo a impulsar cambios a favor de la niñez.

El cantante se une a la ya embajadora desde hace 10 años, la comunicadora nacional Jatnna Tavárez, a quien también se le ratificó su acuerdo, y quienes junto a otros embajadores tanto nacionales, regionales, como internacionales; conforman el grupo de portavoces que se han unido por la obra de Unicef para el bienestar de la niñez en todo el mundo.

“Me siento feliz de poder continuar con esta labor voluntaria de amor al prójimo que desde UNICEF estamos realizando, será un honor seguir aportando cada día más por el bienestar y la protección de la infancia en el país”, agregó Tavárez.

Sobre el nuevo embajador de buena oluntad de Unicef

Manny Cruz, cantante y compositor de origen dominicano, lanzó su carrera como solista en 2016 con su sencillo “Sobrenatural” logrando gran éxito en toda República Dominicana, desde allí ha sido reconocido por su trabajo artístico, y justo en los recién realizados “Premios Soberano” alcanzó las estatuillas al premio como “Cantante Solista”, “Compositor del año 2020” y a “Merengue del Año 2020”, siendo estos de los galardones más valorados de esta distinción nacional. Además, ha recibido su primera nominación a Premios Juventud y Premios Lo Nuestro, en este año 2021.

Ha tenido nominaciones al Grammy Latino, y nueva vez en 2020 volvió a destacarse entre los nominados al Latin Grammy en su edición No. 21, esta vez con dos nominaciones a Mejor Canción Tropical con “Imaginarme sin ti” ft. Elvis Crespo y con su álbum “Bailando Contigo” en la categoría Mejor Álbum de Merengue/Bachata. Este álbum abarca nueve canciones, entre las que se destacan “Deja vu” versión merengue, composición del intérprete junto a su hermano Daniel Santacruz y los artistas que la popularizaron en bachata, Shakira y Prince Royce; “No Me Lo Creo” en colaboración con Eddy Herrera; “Dime Que Sí” Remix junto a Ilegales; “Marido y Mujer” junto a León Yamil (Be Crazy).

Asimismo, el año pasado, considerado como “su mejor temporada”, lanzó varias producciones, entre las que se aprecian ‘Santo Domingo’; y al comenzar este 2021 proyectó “Las Puertas del Cielo”, haciéndose acompañar por el bachatero Anthony Santos; a fin de promover la bachata en el ámbito global, estas y otras composiciones han sido expuestas por el novel artista durante su corta, pero fructífera trayectoria en el mundo del espectáculo.

En este 2021 sorprendió con su tercer álbum de estudio, el cual se titula “Love Dance Merengue”, y que representa una de las etapas más importantes en las sendas del artista, el cual cuenta con colaboraciones de Johnny Ventura, Miriam Cruz, Anthony Santos, Daniel Santacruz y Danny Yanes. Todo esto acompañado de una línea gráfica que representa visualmente su intención de trascender con el merengue y la cultura dominicana, llegando hasta la luna.