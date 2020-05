Manny Cruz refresca su repertorio con el estreno de su álbum “Bailando contigo”

El cantante y compositor Manny Cruz reveló a Diario Libre que cuando se enteró de la noticia de que la categoría de “Mejor álbum de merengue/bachata” sería eliminada de los premios Grammy Latino se puso las “pilas” para hacer su aporte y evitar la desaparición de ese galardón.

Este miércoles ha dado a conocer al público esa producción discográfica a la que bautizó con el de “Bailando contigo”, uno de los títulos las canciones.

Cruz sigue apostando al merengue y en esta nueva oferta musical cuenta con varias colaboraciones en las nueve composiciones que integran este trabajo.

“Estoy muy contento con este lanzamiento de mi segundo bebé porque prácticamente fue sacado de mis entrañas. Lo comparto con mucho amor, aportando un granito de arena a nuestro género, el merengue, el cual me ha dado tantas bendiciones. Bailando contigo es el nombre de una de mis canciones, la más exitosa de mi carrera en los últimos tiempos. Llevo un año produciéndolo, gracias al señor ha sido bien recibido”, proclamó.

Tiene colaboraciones con Vladimir Dotel de Ilegales, Eddy Herrera, León Yamil de Be Crazy Elvis Crespo.

“Estamos tratando de no dejar caer esta buena racha que me ha acompañado desde hace dos años y medio gracias al merengue”, añadió.

Empujado por el Grammy Latino

Manny Cruz ha estado muy activo durante la cuarentena. Sin embargo su corazón se aceleró cuando se enteró de que el merengue y la bachata quedarían fuera de los Latin Grammy si no se completaban las 25 producciones discográficas requeridas para mantener la categoría.

Se puso a trabajar junto a su equipo y armó el disco que hoy presenta al público, el cual además sometió a consideración del jurado del Latin Grammy.

“Yo te voy a dar una primicia. Yo estaba preparando un álbum que iba a tener otro nombre con catorce canciones. Este disco estaba planeado para lanzarlo entre los meses de agosto y octubre, pero cuando me enteró de lo que está pasando con el renglón de bachata y merengue, me dijo que no podía quedarme con los brazos cruzados”, recordó.

Tomó nueve canciones de ese disco que tenía pendiente para hacer de manera rápida un disco completamente de merengue.

“Era una situación no solamente del merengue, sino de la bachata. Íbamos a perder este renglón tan importante para la República Dominicana, así que tanto como yo, Los Rosario, Eddy Herrera, Gabriel nos pusimos las pilas para hacer álbumes exprés con canciones que ya habíamos presentado”, dijo.

Aseguró que según los datos que maneja fueron enviadas a la Academia Latina de la Grabación más de 25 producciones discográficas para que sean evaluadas para el Latin Grammy.

“Espero que el año próximo esta situación no pase de nuevo y que tengamos productos para someter. Que no dejemos perder este renglón tan importante para los dominicanos”, reflexionó.

La elaboración del concepto la se hizo rápido para poder someterlo antes del 21 de este mes al Latin Grammy.

“El otro disco lo dejo para final de año o principio del año entrante porque tengo temas nuevos que estarán incluido en ese disco”, añadió.

El proceso creativo

Manny Cruz trabajó musicalmente el disco con Antonio González, quien es su director musical. El disco que ya está en las plataformas digitales y ntiene nueve canciones, siete de ellas merengues. “Bailando contigo”, “En esta Navidad”, “15 Primaveras”, “Dime que si” Remix ft. Ilegales, “Marido y mujer” ft. León Yamil (Be Crazy), “No me lo creo” ft. Eddy Herrera y “Deja Vu” originalmente interpretada por Shakira y Prince Royce en bachata y la cual se hizo en co autoría de Cruz.

Además, la producción cuenta con las versiones pop de “Bailando Contigo” y “En esta Navidad”, así como una colaboración internacional con Elvis Crespo en la canción “ Imaginarme sin ti”.

“La mezcla, masterización fue de mucho estrés porque cada quien estaba en su casa. Gracias a Dios todo salió muy bien”, agregó.

Mucha creatividad

La comunidad artística local ha estado muy activa en la cuarentena. Eso ha sido muy positivo para el mercado local porque han podido llevar sus creaciones, así como las diferentes iniciativas de conciertos virtuales.

“Todo lo hemos hecho para llevar alegría y esperanza. En mi caso por ejemplo me dio mucha satisfacción el homenaje que le hicimos a Juan Luis Guerra, no tiene un mes que lo lancé y ya lleva más de dos millones de visitas”, expresó.

Ante la reapertura del negocio

El programa de desescalada que ha diseñado el gobierno dominicano para la reapertura del negocio del entretenimiento está programado para el 24 de agosto.

Sobre el tema, Cruz aseguró que se trata de un gran reto para todos. “Es un gran reto no solamente para nosotros, sino para los productores y el público. Entiendo que hay manera de hacer lo posible, de hecho ya se han estado planteando muchas formas para trabajar”, dijo.