Manny Cruz terminará su segundo disco durante cuarentena

Otro de los proyectos aplazados es el lanzamiento de un sencillo a dúo con un artista dominicano que en sus propias palabras será una sorpresa para su público, pero no soltó prenda para decirnos de quién se trata. “Estoy muy contento con esta colaboración. Es un artista que todo el mundo quiere y aprecia muchísimo. Es uno de los más grandes. Es un honor haber colaborado con él en este sencillo, que no es un merengue. Nadie se imagina esta colaboración”.

Aunque no quiso dar mayores detalles del disco, nos adelantó que sigue en el merengue, género que para muchos es nuevo en su carrera, pero que en realidad ha estado presente desde sus inicios. “El merengue forma parte de mi ADN. El merengue siempre ha sido mi norte desde que estaba en Rikarena. El hecho de estar viviendo de la música que era mi sueño y que sea con el merengue, me llena el alma de mucha alegría”, confesó.

Pese a las dificultades, el artista ha decidido enfrentar esta situación con el mejor ánimo posible y mantenerse ocupado en lo que ama, hacer música. Por eso se ha acomodado en el estudio de su casa para seguir trabajando en lo que sería su segundo disco de estudio. “Estoy tratando de que la productividad no baje porque eso también ayuda a bajar esta ansiedad que provoca esta situación. A eso agrega todos los fregados, las trapeadas, atender al niño y jugar con él, eso me mantiene muy ocupado”.

Nos relata que todas sus presentaciones para los meses de mayo y junio ya han sido canceladas y que por la misma razón ha decidido posponer su primer concierto en grande que tenía planificado para octubre de este año, por considerar que todavía no sería el momento para arriesgarse a presentarse en un gran escenario cuando no se sabe lo que va a pasar con la pandemia.

“Creo que hay que tomar esto que está pasando con la mayor responsabilidad posible y poner de nuestra parte, tratando de sobrellevar el día a día y no bajar la productividad desde la casa”, es la primera reflexión que hace Manny de esta situación que lo ha obligado a poner en pausa algunos de sus planes más importantes para el 2020.

La crisis

“Los eventos multitudinarios no van a existir hasta nuevo aviso o hasta que llegue una vacuna. Creo que el entretenimiento es lo último que va a volver a la normalidad. Uno debe ser consciente y no hacer estos eventos con aglomeración de personas. Creo que el ser humano tiene que adaptarse. En las redes sociales hay una plataforma que podemos usar para no bajar la productividad, ya sea lanzando canciones, también las plataformas streaming que generan remuneración, pero sí hay que saber que para músicos y otros de la industria va a dar muy duro”.