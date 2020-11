$!Manny Manuel rompe el silencio sobre su cuestionada sexualidad

El cantante boricua Manny Manuel reapareció en redes sociales donde se le ve muy alegre y en aparente perfecto estado de salud bromeando sobre su cuestionada sexualidad.

De acuerdo a “elnuevodia.com”, el intérprete compartió un video donde aparece con su madre y entre bromas y risas le pregunta, «¿Cuándo tu te mueras, tu quieres que yo salga del closet?» y la señora contesta «ay, mi hijo ya eso es viejo», respuesta que le causa mucha risa al merenguero.

En el 2016 Manny Cruz se mostró un poco hermético en cuanto a su sexualidad y dejó claro que era parte de su vida privada en lo que mucho catalogaron como un «boche» al periodista dominicano.

«Mi preferencia sexual eso es algo muy mío, yo cuando cierro la puerta sé con quién me acuesto, eso no te incumbe a ti”, dijo Manny con risa sarcástica durante su encuentro en la capital dominicana donde ese entonces presentaba su nuevo disco “Pégate de mí mambo” .

En enero de 2012, al boricua se le cuestionó si era cierto que estuvo compartiendo en una barra gay y si, en efecto, le gustaban los hombres.

“No es momento de hablar de eso, el que me quiere sabe quién soy. Rápido sacan cosas así. Si tuviera 10 años menos, reaccionaría distinto, pero ya cuando uno va creciendo en este ambiente y conociendo el negocio oigo esas cosas y eso ni me va ni me viene. Estamos en otros tiempos y las personas que quieren a uno lo quieren de verdad’, puntualizó en el programa “Super X-Clusivo”, que para entonces se transmitía en Wapa TV.