Manny y Miriam Cruz a favor de las buenas letras

Urbanos y las letras

El tema de las letras de muchos urbanos ha sido motivo de controversia.

Manny Cruz valora el impacto del género urbano a nivel local e internacional y afirma no estar en contra de ningún género musical. “Yo no estoy en contra de ningún género. Yo difiero de las letras explícitas... Si tú tienes el poder de influir en dos o tres personas ¿por qué no hacerlo de forma positiva?”, argumenta a DL. Miriam se define como una mujer romántica. Le gustan las canciones que la lleven a un momento especial. Tampoco está en contra de lo urbano porque es la expresión de la juventud, pero insiste en que se deben cuidar las letras. “Hay niños que están subiendo, obviamente uno no tiene el control fuera de la casa, entonces hay que cuidar, hay que tener un filtro”, sostiene la cantante de “La carnada” que ha colaborado por varias exponentes como La Insuperable y Amara la Negra.