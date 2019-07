$!Manny y Miriam demuestran cualidades vocales

El merengue de dejó sentir de nuevo en Hard Rock Live, esta vez con el concierto bailable “El Rey y Su Majestad”, protagonizado por Manny Manuel y Miriam Cruz, quienes dieron cátedra de buena voz, mientras que el público no paró de bailar e interpretar sus canciones.

El show inició con Miriam Cruz, a las 11:45 de la noche con merengues que fueron éxitos en los años 80 y 90 y sus más recientes canciones.

Con mucha energía y un baile electrizante, Miriam cantó los merengues “Que ganas de no verte nunca más”, “Mi realidad”, “La carnada”, “Pobre de ella”, “Esa loca”, entre otros. Con el tema Ta’ pillao” levantó a los pocos que no se había parado a bailar, un éxito de 1984, que hizo famoso junto a Las Chicas del Can.

A este les siguieron los temas recientes, “Señora”, “Sola” y un dúo esperado por todos “Dicen que andas por ahí”, una colaboración con Manny Manuel, en el que subió al piano Alberto Ringo Martínez, quien es el autor y arreglista del mismo. Miriam finalizó su actuación con los temas “Otro amor”, lanzado en enero de este año y su éxito de 2011, “Cosas de él”.

Pasada la 1:30 de la madrugada entró a escena Manny Manuel con un repertorio super conocido, tanto de los que hizo con Los Sabrosos del Merengue, así como los que logró pegar como solista.

“La chica de mi escuela”, “Fiera callada”, “Rey de corazones”, “Corazón partío”, “Pero qué necesidad”, “Los hombres no deben llorar”, “Te amo”, “Frente a frente” y muchos más. Manny vino al país con su propia banda desde Puerto Rico

En cada una de estas canciones Manny expuso ante los asistentes una voz muy poco común entre los merengueros, que dejó complacidos al asistente, en un show bajo la producción de amable Valenzuela.

Gracias por darme la oportunidad de cantarles de nuevo. Además, este junte con Miriam lo agradezco, porque siento que se me dio algo inmenso”, expresó alegre y emocionando el artista boricua. Ambas bandas sonaron con mucha nitidez.

A las 3:00 de la madrugada Manny Manuel se despidió de la gente, pero cuando se marchó tuvo que volver e interpretó una balada. Volvió a irse y fue obligado a volver, lo que ocurrió en tres ocasiones y cerró a las 3:15 minutos con el tema “Ya te olvidé”.