$!Marc Anthony explica la razón por la que se canceló su concierto

Marc Anthony dejó plantado anoche a miles de fanáticos en todo el mundo que esperaron más de tres horas el concierto “Una noche” que protagonizaría a través de su plataforma virtual.

La promesa de hacer un único show no se cumplió y desató una lluvia de críticas en las redes sociales, que lo convirtieron en tendencia y no por buenos comentarios. El concierto estaba previsto para las ocho de la noche, sin embargo el tiempo fue avanzando sin que los que adquirieron las boletas pudieran ver materializado el sueño de ver a su ídolo.

Debido a la presión del público, el artista publicó en su cuenta de Twitter que “problemas técnicos” habían provocado la demora, pero que estaban trabajando para solucionarlo. Eso no sucedió. Tres horas después y de una lluvia de críticas en las redes, que incluyó los más diversos memes, no hubo concierto.

El concierto fue comercializado en el país por la empresa SD Concerts y patrocinado por una marca de ron.

No fue sino hasta la madrugada cuando el artista publicaba en su red social de Twitter las razones que motivaron la cancelación del show, sin embargo no habló de devolver dinero, sino de que “haría lo posible” para materializar su promesa.

El comunicado de Marc Anthony

“Primero que nada quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón a la cantidad sin precedentes de fanáticos de todas las partes del mundo que se registraron para ver mi concierto esta noche y no pudieron presenciarlo dado a la abrumadora demanda que causó el colapso de la plataforma de “streaming”. Siento profundamente la falla de esta tecnología, la cual está totalmente fuera de mi control. Pueden tener la seguridad de que no descansaré y haremos todo lo posible para darles la oportunidad a toda la gente que con tanto esfuerzo adquieron sus entradas para que puedan ver el concierto tan pronto no sea posible y que puedan disfrutar del mismo”, Marc Anthony”.