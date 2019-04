Marc Anthony: “Gracias a Dios todos mis hijos saben que su papá no lleva un tren de vida de 9 a 5”

El salsero Marc Anthony está sumergido en sacar a la luz su nuevo álbum, del que ha desprendido los temas “Tu vida en la mía” y “Parecen viernes” con sus respectivos vídeos musicales.

Además de su gira “Legacy” que lo ha llevado por varios países de América Latina y Estados Unidos, ¿cómo hace para sacar tiempo de calidad con sus hijos?

En una conversación con la revista People, el artista declaró que aun con su pesada agenda tiene tiempo para compartir con sus cinco hijos: Arianna Muñíz Rosado, su primera hija con una expolicía de Nueva York, Christian y Ryan, fruto de su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres y Max y Emme, de su matrimonio con Jennifer López.

Marc Anthony declaró: “Gracias a Dios todos mis hijos saben que su papá no lleva un tren de vida de 9 a 5, que mi trabajo me lleva a estar fuera de casa por [mucho] tiempo”, dice de sus cinco retoños. “Pero siempre hacemos el esfuerzo de pasar tiempo juntos durante mis breaks lo más que se puede”.

Recientemente el cantante de 50 años expresó su sentir sobre el compromiso de su ex Jennifer López con Alex Rodríguez y aseguró a la revista US Magazine que estaba muy feliz por ellos.

De su disco, habló que ha tenido dificultad de elegir las canciones porque le han gustado todas. “Cuando se trata de mi música me toma mucho tiempo decidir qué temas van en mis producciones. Para este nuevo álbum me dio mucho trabajo escoger el primer sencillo porque todos los temas me encantan. Pero luego de pensarlo, decidimos que este era un buen comienzo para darle a mis fans la salsa que llevan esperando tanto tiempo”, dijo Marc a la revista People.