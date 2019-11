$!Marc Anthony recibe críticas por una imagen con Sarita, la hija de José José

El salsero Marc Anthony compartió una imagen con Sarita Sosa, la hija del fenecido “Príncipe de la canción”, José José, durante el concierto del astro de la salsa en Miami, al que asistió Sarita.

“Gracias Sarita por estar en mi concierto esta noche”, escribió el boricua al pie de la imagen.

Esto no fue del agrado de los fanáticos, quienes de inmediato la emprendieron contra la joven, alegando que esta no heredó las cualidades vocales de José José, al punto de que no pasó una audición para el reality “La voz” México.

Además, otros la critican por supuestamente no guardar el luto por la muerte de su padre hace dos meses.

Y por si esto fuera poco, muchos cuestionan el trato que recibió José José de su hija Sarita y su esposa, Sara Sosa, tal cual han denunciado sus hijos mayores, José Joel y Marysol.

Pero lo cierto hasta el momento es que Sarita quiere ser cantante y se le ha visto grabando y escribiendo en estudios de grabación.

¿Será que Marc Anthony la apoyará musicalmente?