María Elena y los 24 años de su “Ser humano” en la TV

Habla María Elena Núñez

“Nuestro compromiso y misión en Ser Humano radica en ofrecer al público informaciones que despierten la chispa divina en las personas a través de un contenido que contribuya a la salud mental, física, emocional y espiritual”, que nos propicie desarrollar todas nuestras potencialidades cumpliendo nuestra misión como seres espirituales con una dimensión humana, y que además, nos permita crear un mercado basado en la colaboración, no en la competencia; basado en la abundancia, no en la escasez; basado en el bienestar de todos, no en la acumulación de un grupo minoritario”, proclamó la destacada comunicadora en sus palabras centrales de motivación.

Subrayó “su apuesta” a los productores y comunicadores locales de los cuales consideró que, además de informar, educar y entretener, cumplen con un rol de intermediarios entre los diferentes segmentos de la población, y las marcas, empresas e instituciones.

Destacó la lección dejada por la Ley de Cine, “ya corregidas las distorsiones iniciales: se puede incentivar una actividad cultural-artística al tiempo que se logra dinamizar un sector de la economía”, apuntaló.

“Ahora tenemos el reto de escuchar a los protagonistas de la industria de la televisión, los que han logrado éxitos en términos de contenidos, rating y colocación publicitaria para incentivar esta importante actividad”, agregó María Elena Núñez.

En el transcurso del evento, se entregaron reconocimientos a Teleantillas por el apoyo ofrecido durante los 24 años y medio de difusión ininterrumpida, de “estabilidad y paz para crear y producir”, y a Gelen Gil, productora y realizadora de Ser Humano, por su entrega, dedicación y “milla extra en cada entrega”.

Contó con la conducción magistral de Tania Báez, de quien resaltó sus condiciones profesionales y humanas “eres ejemplo de un ser humano que aprovecha su encarnación para poner sus talentos al servicio de su misión de vida, aportar a los demás y vivir en plenitud”.

La ocasión fue aprovechada por la comunicadora dominicana, para presentar una nueva imagen visual y línea gráfica a los televidentes que la han premiado con su sintonía durante las más de dos décadas, en interés de posibilitar seguir proyectando un perfil público fresco, actual y acorde a las preferencias del mercado del público cautivo.

Finalmente, Núñez resaltó que el hecho de que el contenido de su espacio no sea el acostumbrado ha sido su gran aliado, pues considera que “el público está necesitado de informaciones vinculadas al bienestar integral, de aquellas cosas que contribuyan a la salud mental y física”.

La actividad fue ambientada con un estupendo grupo de cámara y cerró con broche de oro con la presentación del prominente percusionista Fellé Vega. Además de clientes corporativos y gubernamentales, concurrieron representantes de agencias publicitarias, figuras prominentes del empresariado nacional, vinculados, relacionados y amigos