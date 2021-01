María Pino llega fuerte con “Soltera”

Con todo y la crisis que ha causado la pandemia del coronavirus en la industria musical, María Pino no se queja, más bien ha podido aprovechar este encierro para endulzar más su creatividad artística y conectar con mayor frecuencia con sus fanáticos de todo el mundo, como lo ha hecho ahora con su nuevo sencillo “Soltera”.

“Ha sido una sorpresa; o sea, definitivamente tuve que recalcular cómo hacer todo lo de mi carrera, lo de ser artista... Cómo conectarme con mis fans, pero igual, saqué esta canción y no pensaba que iba a recibir tantas respuestas como han llegado hasta ahorita. Ya estamos en tres millones de views en YouTube. Ha sido increíble tener esa recepción en medio de una pandemia”, expresó la artista venezolana.

En varios mercados, entre ellos la República Dominicana, “Soltera” se ubicó en el puesto #1, con el apoyo de los dominicanos y de sus compatriotas venezolanos. “Ha sido fenomenal y ellos están pendientes de mi música, pendientes de lo que estoy haciendo, y nada, de verdad les tengo mucho amor a los dominicanos por eso”, destacó.

Su estrategia de trabajo es igual a la de muchos de los intérpretes que no se han dormido en este tiempo: enfocarse más en las redes sociales y las demás plataformas digitales para buscarle el lado positivo al negocio golpeado por la Covid-19. “Pero al mismo tiempo me ha dado mucho tiempo de escribir, me ha dado mucho tiempo de crear y estoy muy emocionada. Tengo muchos proyectos listos para este año, ya que tuve mucho tiempo de crear en el 2020”, indicó.

María Pino sostiene que el 2020 fue un año increíble para su carrera, a pesar de la difícil situación que atraviesa el mundo, pero, al mismo tiempo, le dio otras oportunidades que no existían antes.

“Cuando saqué uno de mis últimos sencillos me mencionaron en un artículo de Billboard como 17 artistas para descubrir durante la cuarentena, y eso fue algo increíble, porque en ese momento estábamos en plena cuarentena, estaba encerrada. Solamente estaba sacando canciones desde mi casa, haciendo videos desde mi cuarto y ya eso, cuando me mencionaron en ese artículo, como que me impulsó para seguir adelante, aunque estemos en medio de una pandemia”, valoró.

También, reconoce que ha iniciado una carrera en un momento en que la industria discográfica asimila con mayor madurez la figura femenina dentro del campo del movimiento urbano. Y eso se debe, insiste, a las puertas que abrieron estrellas como Ivy Queen. “Ella fue la que empezó, y ahora veo que todas estas artistas, Greeicy, Karol G, Beky G, Rosalía, Natti Natasha, entre otras, están llegando a ser número uno en la industria del reggaetón, que antes ni siquiera se consideraba un género de música que escuchaba bastante gente y que merecía premios y entrevistas...”, afirma.

Ahora que ese camino está abierto, es consciente del gran reto que asume para mantener en alto el género.