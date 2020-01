$!Mariah Carey recibe el año en República Dominicana

La iconica cantante eligió las hermosas playas del este del país para recibir el 2020. En la imagen puso como locación el complejo hotelero Hard Rock Hotel. Al parecer Carey fue invitada por el Ministerio de Turismo.

Mariah Carey se convirtió en la primer artista en aparecer como número uno en la lista de popularidad Billboard Hot 100 durante cuatro décadas diferentes.

El éxito navideño, “All I Want for Christmas Is You”, apareció en el primer lugar en la última actualización del ranking, el cual abarca del 29 de diciembre del 2019 al 4 de enero del 2020.

Con esta aparición, el sencillo ha estado en este lugar en la década de los 90, los 2000, los 2010 y ahora en la época que empieza en el 2020.