Mariah Carey responde a la denuncia de acoso sexual de su exmanager

LOS ÁNGELES. Corren tiempos complicados para la diva Mariah Carey. La cantante se enfrenta a su ex manager por una denuncia de acoso sexual y violación de los derechos civiles.

Stella Bulochnikov acusa a Mariah Carey de mostrarse desnuda frente a ella y hacer ‘cosas sexuales’ en su presencia. Ambas trabajaron juntas durante tres años hasta noviembre de 2017.

La noticia la publica TMZ, y asegura que la cantante le debe a su ex manager una gran suma de dinero por incumplimiento de contrato y despido improcedente. Mariah ha respondido a su ex manager a través del diario ET Canadá.

Y ha comentado que el contrato no se cumplió porque su ex manager no realizó su trabajo de manera efectiva y prestó un mal servicio.

Sobre el acoso sexual que ha denunciado su ex representante, la cantante dice que se defenderá en la corte de una imputación frívola y sin base que solo pretende expandir rumores falsos y amenazas.

La ex manager también ha hablado a TMZ sobre el abuso de sustancias y la bipolaridad de la cantante. Un rifirrafe que se suma a los escándalos que salpican últimamente a la diva del pop.