Mariah Carey rompe nuevos récords Guinness de Navidad

La canción de Mariah Carey “All I Want for Christmas is You” (Todo lo que quiero para Navidad eres tú) no pasa de moda.

Es tal el éxito de la canción navideña que la cantante Mariah Carey llega sola a la cima de la lista Billboard.

Este lunes ella ha reafirmado su reinado de Navidad con tres nuevos reconocimientos del libro de Récords Guinness.

La organización mundial de los Récords Guinnes ha otorgado tres placas al tema All i want for Christmas is you con el título de “la canción navideña en solitario más alta en el ranking Hot 100”, también la más escuchada en un margen de 24 horas (con más de 10.8 millones de reproducciones en Spotify el pasado diciembre) y más semanas en la lista Top 10 de Reino Unido por un tema navideño.

De acuerdo con la revista Hola!, All I Want for Christmas is You cumple 25 años este mes de diciembre. Se estrenó en 1994 como parte del cuarto disco de la intérprete, “Merry Christmas”.

En 2010 hizo un remix para su segundo álbum de temática navideña, que era ya el decimotercero de su carrera, y un año después grabó una nueva versión con Justin Bieber que se estrenó en la ceremonia anual de iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center.