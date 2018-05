Mariah Carey vende millonario anillo de diamantes que le regaló exnovio

No obstante, una fuente cercana a la expareja declaró en ese entonces: “Por supuesto que Mariah quiere dinero pero no va a obtener 50 millones, no hay negociaciones de dinero porque ellos no han hablado desde la ruptura. Él le permitió quedarse con el anillo pero no va tener ni un centavo más; es ridículo reclamar que James es el culpable de la cancelación de su gira de conciertos de Sudamérica. Hace unos días culpaba a los promotores”.

La artista que estuvo casada con Tommy Mottola, el esposo de Thalía y empresario de Sony Music, además de un romance de varios años con Luis Miguel, se encuentra ahora con la idea “de seguir adelante y rodearse de positivismo”. Y con más dinero a su cuenta bancaria.