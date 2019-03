Mariasela Álvarez deplora Premio Soberano a El Alfa, dice es un antivalor

La exhortación que hizo el cantante urbano El Alfa cuando subió a recoger su premio como Artista Urbano más destacado en 2018, para que los padres promuevan los valores entre sus hijos, desató un debate en las redes sociales luego de que se convirtiera en viral un video que recopila su discurso con algunos cortes de canciones explícitas, algunas de las cuales han sido censuradas por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

Pero fue la destacada productora de televisión Mariasela Álvarez, quien desató una discusión en las redes sociales al criticar en su instagram en el que publicó el video, que éste fuera galardonado por la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana en la gala de Premios Soberano que se realizó en el Teatro Nacional.

“Este joven fue el que insultó a Duarte en la plaza de La Bandera y luego fue multado. Y el martes fue premiado por su gran pegada luego de su encomiable hazaña, con varios éxitos que ´resaltan´ los valores familiares y la educación? En serio? Si estoy equivocada y no es el mismo artista que canta esas bellezas, corríjanme por favor, que saben que no escucho esa clase de ´arte´. Pero si es el mismo y esos son los éxitos por los que fue reconocido, entonces estamos premiando no sólo los anti valores, sino también, la HIPOCRESÍA, la de TODOS! Eso es una burla☹️Y así nos va... ?, comentó la conductora y productora del programa “Esta Noche Mariasela” que se difunde de lunes a viernes por Color Visión.