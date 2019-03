Mariasela Álvarez puso en manos de la justicia a quien la amenazó de muerte

También volvió a referirse a los insultos que ha recibido en la red social Instagram, donde señaló que han sido constantes. “He recibido insultos con las palabras más bajas, más obscenas, con las maldiciones para mí y para mi familia, con una actitud agresiva, y eso si preocupa, porque cuando me he metido a investigar veo que son personas muy jóvenes, que ni siquiera ven ‘Esta Noche Mariasela’ y que ni siquiera saben quién soy yo, la mayoría de ellas”, se lamentó.

“Esto no se trata de una guerra de generaciones ni contra Acroarte, ni de clases...Hay mucha doble moral. Yo he pagado un alto cargo por meterme con un empresariado en un momento determinado”, aclaró.

Frontal y sin miedo

Pese a los constantes insultos y amenazas la ex Miss Mundo no se deja amedrentar y advirtió a los que estén tras los ataques en sus redes sociales personales, donde hasta su nieto ha sido agredido. “Yo creo que perro que ladre muerde, a ese que dijo que me iba a mandar fotografía de donde yo vivía, y que si no quitaba el post en menos de 14 días los tígueres me iban a hacer ver lo que me pasaría por haberme metido con El Alfa...A esa persona que me amenazó de esa manera tan explícita que está siendo investigada, le puse una denuncia, por mi familia porque yo no creo que sean amenazas reales, pero los cuerpos de seguridad del país están informados, el jefe de la Policía lo está y la investigación está en proceso”, aseguró en su programa de televisión.

Reiteró que su guerra no es contra el intérprete sino contra las letras sucias de las canciones urbanas: Yo no me metí con El Alfa, llevo años metiéndome con las letras sucias de un sector del movimiento urbano, vamos a terminar eso ahí. No tengo nada en contra del Alfa ni de nadie, estoy en contra de lo que siento y sé que le hace daño a la juventud no a los adultos”, enfatizó.