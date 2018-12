Maridalia Hernández lleva al Jaragua sus emblemáticas canciones

“Desde hace un tiempo el empresario artístico Néstor Caro me planteó la posibilidad de hacer un concierto y es ahora cuando finalmente se va a materializar. Es un concierto que reunirá las canciones de mi repertorio acompañado de una excelente banda”, adelantó la intérprete de “Quien no sabe de amor”.

Baladistas

Maridalia elogió la labor que están desarrollando intérpretes como Covi Quintana, Janette Márquez y Techy Fatule, entre otras.

“Lo que más me gusta es que cada una está enfocada. Yo digo que este es el país de los cantantes, sin embargo no es un mercado para su desarrollo como solistas. Me gusta de ellas que están haciendo una labor tesonera, sobre todo cuando son cantautores. Siempre estaré apoyando a las baladistas porque eso soy”, recordó.