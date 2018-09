“Marido y mujer”, reúne a León Yamil y a Manny Cruz

SANTO DOMINGO. Las colaboraciones entre artistas establecidos, así como jóvenes que procuran marcar su territorio en el canto contribuye a la proyección de su carrera. Tratar de atraer el público es lo que cuenta. Y eso es lo que acaban de hacer los jóvenes intérpretes y compositores, León Yamil y Manny Cruz con el estreno de la canción “Marido y mujer”.

El merengue junta al líder de la banda Be Crazy y a Manny Cruz, éste último un cantautor que ya cuenta con una carrera que poco a poco lo va consolidando aquí y en exterior.

El sencillo “Marido y Mujer” sale al mercado acompañado de un videoclip en el que aparecen la cantante Adalgisa Pantaleón y su esposo Jean Marie, la actriz Soraya Piña y es protagonizado por Luara Gisselle y Augusto Arteaga. “Es una canción que nace directamente de la inspiración que transmite cada noche de boda a la que Be Crazy, pone su sello con su música. Durante más de siete años, hemos sido testigos de la unión de un sinnúmero de parejas que se aman. La magia que nos transmite cada una de esas parejas a través de sus emociones en el día de su boda, combinados con la pasión que nos provoca la música, nos inspiraron a plasmar en una canción ese sentimiento que cada pareja enamorada vive en su día especial, “explicó León Yamil, líder de la banda.

De su lado Manny Cruz, expresó: “Me encantó formar parte de esta gran canción junto a mis amigos de Be Crazy. Me gustó mucho desde que León Yamil me la mostró; es un verdadero honor que me hayan llamado para esta colaboración”, reseñó.

El video fue realizado por Piragua Films, bajo la dirección de Mariel Aponte, y la dirección de cámaras de Tomas Cassals. Cabe resaltar que la canción fue producida por León Yamil y Antonio González, y es composición de León Yamil. La misma se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en las emisoras a nivel nacional; el video esta en Youtube y además está en la programación de la programación de MangoTV.

Recientemente León Yamil estrenó una colaboración con el popular merenguero Johnny Ventura..