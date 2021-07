Marilyn Manson se entrega en caso de agresión

ARCHIVO - En esta foto del 10 de diciembre de 2019, Marilyn Manson asiste al 9no concierto benéfico anual 'Home for the Holidays' en Los Ángeles. El viernes 2 de julio de 2021, Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Hugh Warner, se entregó a las autoridades en Los Ángeles en relación a una orden de arresto de 2019 por sucesos que supuestamente ocurrieron durante la realización de un concierto en Gilford, New Hampshire. El músico fue procesado y puesto en libertad bajo fianza.