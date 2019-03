$!Mario Domm: “Como artista no incursionaría en ningún género porque sea la moda”

Dos de los grupos más románticos de la última generación se han unido para el disfrute de una gran carga de emociones. El grupo Camila y Sin Bandera regresan al país con su gira 4 latidos, la cual los llevará por Latinoamérica. Ambas agrupaciones son muy queridas por los dominicanos y este show en conjunto regala la oportunidad de disfrutar lo mejor del repertorio de cada grupo.

Antes de aterrizar en República Dominicana, DL conversó con Mario Domm, líder del grupo Camila quien se mostró feliz de saber que pronto pisaría nuevamente Quisqueya. “Estamos muy contentos de regresar. República Dominicana es un país que nos ha apoyado mucho. Siempre nos alegra volver con un espectáculo nuevo”, dijo tan pronto tuvo la oportunidad de saludar al otro lado del teléfono.

—En esta ocasión llegan con un show compartido. ¿Cómo se da el proceso de trabajo entre ustedes y Sin Bandera?

Tenemos la suerte, y por eso trabajamos juntos, y es que hay buena onda entre nosotros. Hay mucho cariño y sentimos mucho respeto por la trayectoria de ambas bandas. Tenemos un común denominador y es que respetamos lo que hacemos. Primero comienza Sin Bandera durante una hora y luego le toca a Camila una hora y después estamos media hora más los cuatro juntos. Es una oportunidad para que la gente pueda disfrutar ver al otro artista cantar las canciones de los otros artistas.

—Además de que están de gira juntos, sabemos que tienen muchos elementos en común a nivel musical. ¿Por qué no ha salido una canción en conjunto de los grupos?

Ahora estamos enfocados en este proyecto que es esta gira de “4 latidos” y cuando estábamos cuadrando todos los detalles nos pareció demasiado apresurado crear un tema en conjunto. Queremos que salga de una forma orgánica para todos los implicados. Si da la casualidad de que surja algo, será porque todos queremos.

—Recientemente dieron el primer vistazo de lo que será su nuevo disco con el tema “Te confieso”. ¿Veremos se escucharán alguna otra novedades del álbum durante el concierto?

Tenemos un disco muy hermoso y estaremos lanzando canciones. Ha sido un proceso largo para nosotros, cuatro años en los que hemos estado buscando por dónde ir, qué buscar. Traemos un disco muy bonito y en el que estamos plasmando nuestra nueva experiencia de vida, ya somos padres y eso también se va a dejar sentir.

—Como grupo romántico han sido de los pocos que en los últimos años no ha incursionado en géneros más movidos. ¿Le están huyendo a la tendencia que empuja a los baladistas a la música electrónica y urbana?

Hay espacio para todo, pero yo creo que siempre hemos sido sinceros con lo que escribimos. Realmente el reguetón no es un ritmo que me apasione por ejemplo. No quisiera que la gente se lleve una idea equivocada de que Camila está haciendo una canción para entrar en una moda. Tengo 26 años de carrera y queremos seguir con lo que sabemos hacer, siempre con mucha ilusión y con toques diferentes, pero siempre fiel a nuestro estilo.

—Hay algunos compositores que en ocasiones se estancan. ¿En tu caso de donde sacas la inspiración para seguirle cantando al amor?

Absorbo un poco de todo lo que pasa a mí alrededor. No solo escribo de cosas personales, sino que pongo mucha atención a lo que viven las personas que están cerca de mí. Por ejemplo, ahora vivo una etapa de felicidad junto a mi esposa y mi familia, y por lo tanto he tomado algo de eso. También vivencias con mis hijos, soy muy observador. Me pasa algo gracioso y es que cuando estoy contento escribo unas canciones de desamor maravillosas y viceversa.