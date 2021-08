$!Martha Heredia celebra este logro en su vida: “Cuando nunca te rindes”

La talentosa cantante Martha Heredia ha compartido con sus seguidores de redes sociales una noticia que la tiene muy emocionada. La artista fue beneficiada con una visa europea de trabajo que le permitirá viajar por varios países del viejo continente, lo que le permitirá expandir su música como siempre ha querido.

“El sueño de todo artista es que su música se expanda y Dios me dio una nueva oportunidad en nuevos horizontes. Gracias @larealtia por poner el corazón en este proyecto y apoyar cada locura que se me ocurre, i love u manager apoyadora y a mi madre que no se cansa de dar rodillas”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

La noticia ha sido celebrada por sus fanáticos que han valorado la resiliencia de la intérprete nativa de Santiago de los Caballeros.

“Cuando nunca te rindes y tus sueños son de corazón, cuando después de haber caído tantas veces el amor por la música te hace levantar esto sucede”, escribió también la cantante.