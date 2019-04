Martha Heredia: “La menos indicada para hablar de falta de apoyo soy yo”

La cantante santiaguera Martha Heredia admitió sentirse mal luego de que algunos medios reprodujeran solo una parte de su conversación con el animador Nelson Javier “El cocodrilo” en su programa “Buena Noche”, en Santiago de los Caballeros, donde ella dijo que está “preparando el terreno para viajar. Porque tengo ofertas de afuera para ir a otros países a enseñar mi música”. En la entrevista de 20 minutos realizada por Nelson Javier, la cantante habló de su persistencia en la música y cantó a piano y voz varias canciones, entre propias y un cover de la cantante británica Adele, “Someone like you”. Mientras avanzaba la entrevista, El cocodrilo le pregunta: “¿Tú no has soñado con irte fuera del país o quieres hacer tu carrera en República Dominicana?” Su respuesta fue: “Yo me quiero ir, lo más pronto posible. No le voy a mentir. Pienso que lastimosamente aquí hay que venir de allá con algo en las manos, no lo digo por decirlo, sino por experiencia propia. La gente dice: ay sí, tu saliste de Latin American Idol y eso es mentira. Yo, desde los 13 años estoy cantando en todos lados, todos los programas y nadie se acordaba de mí... hasta que no vine con un éxito de afuera nadie volteó a verme... Entonces, yo comprendí que la gastadera de tiempo, de energía y de dinero, en un lugar donde no te miran por tu talento sino por cualquier otra cosa que tu hagas como persona. Eso si eres dominicano, porque si vienes de afuera no importa”.

Martha responde

En declaración telefónica a Diario Libre, la joven intérprete afirmó: “Siento que los medios no le prestaron atención a la entrevista”. Sobre su camino para consolidarse en la música, ella lo calificó como “Muy difícil” y agregó: “Bien lo dijeron Natti Natasha y Karol G, para la mujer es muy difícil este medio, y para mí ha sido un poco más difícil también; por los procesos que he pasado se me han cerrado puertas”, declaró con un tono de lamento. Sobre probar suerte fuera del país ella dijo a Diario Libre: “¡Nunca dije, me voy! Dije estoy preparando terreno para salir del país”, contó. “Eso es un sueño que tiene todo artista de expandirse. Yo no le veo nada malo a eso. Es un deseo de que nuestra música sea conocida en otros lugares. Lo que sí te puedo decir es que es mi trabajo, es mi profesión y si funciona en México, en Perú, Puerto Rico, por ejemplo, y tengo que irme pues me voy a ir porque es mi trabajo y tengo que estar donde funcione”, manifestó. Expresó que no es un secreto que Pavel Núñez, Techy Fatule, Manny Cruz y Wason Brazobán han pasado cosas difíciles “aun teniendo talento y teniendo una música tan bonita, limpia y de calidad”. Señaló: “Hasta yo misma he tenido que inclinarme un poquito hacia el área urbana, lo cual no me disgusta porque no he salido de mis principios. Porque lo urbano no necesariamente tiene que ser malas palabras y cosas feas, es solo un género. Yo pienso que probar suerte en playas extranjeras es el deber de todo artista, el de llevar su música a todos los lugares. Es el sueño de todo artista”. Y sobre la falta de apoyo, entiende que la menos indicada para hablar de falta de apoyo es ella, ya que el país en su momento estuvo de su lado. “Pero no solo hablo de mi persona, sino del apoyo a lo que hago, a la música que hago”, insistió. Dijo que tampoco se refirió al apoyo estatal ni nada por el estilo.

Las mujeres en la industria

El camino de las mujeres en la música no ha sido fácil. Así se han expresado cantantes urbanas como Natti Natasha y Karol G, quienes han insistido que el camino para las féminas en la industria musical es más difícil. Martha Heredia dijo lo mismo en la entrevista con El cocodrilo y agregó que en el medio hay insinuaciones: “A nosotras las mujeres el camino es mucho más difícil. Yo privo en seria (le dijo a Nelson Javier) y tú lo sabes. Yo quiero que cuando a mí se me tome en cuenta, se me tome en cuenta por mi talento. No por lo que puedan obtener de mí como mujer. Mi trabajo no lo voy a ligar con ninguna relación amorosa. Porque yo quiero que dé frutos, porque para mí no es un relajo ni un juego”.

En las redes sociales

“Señores mis palabras exactas fueron. Voy a preparar terreno fuera del país. Y a las redes sociales. Tampoco dije que aquí no me apoyan... Por favor, a la hora de emitir un comunicado, que sea verdad, que sea creíble”, dijo en su primer vídeo. Insistió en que si la gente ve una información en las redes debe buscar la entrevista completa por otra vía. “No puedo creer que después del apoyo tan grande que recibí en Latin American Idol voy a decir que no se me ha apoyado. Yo lo que dije fue que lo que no se está apoyando es la música que yo hago... No voy a enseñar mi trasero para buscar likes”. En un tercer vídeo en sus redes comentó: “Aquí no sabemos perdonar. Yo cometí un error, pero yo pagué hace siete años... ¿Por qué no me preguntan por el fraude que se cometió conmigo en Latin American Idol? Sin embargo, yo les apuesto a ustedes que en mayo el concierto de Anuel AA se va a reventar. Y todas esas personas que están hablando disparates de nosotros los dominicanos van a estar ahí cayéndole atrás y dándole ovación, pero eso está bien porque él está haciendo su trabajo”, reclamó y se cuestionó en su tercer vídeo. En la conversación con Nelson Javier el fin de semana destacó lo siguiente: “República Dominicana tiene talento que usted no se puede imaginar. Aquí hay gente que tiene una voz que te impresiona, tienen talento y presencia, pero falta ayuda”. Sobre su pasión por la música, dice que escribe y canta desde niña. “A los 13 años escribí una canción porque veía muchas telenovelas”, dijo entre risas.

Nuevos planes