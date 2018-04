Martha Heredia y Manny Cruz presentan “Tienes dueño”

SANTO DOMINGO. Al mediodía de hoy, a través del canal de Youtube de Manny Cruz, los seguidores de ambos artistas podrán disfrutar del estreno de Tienes dueño, cuyo autor es Cruz, y en el que comparte por primera vez con Martha Heredia.

La canción es definida por el artista como una balada en la que se apreciará el talento y la fuerza interpretativa de Heredia y lo bien que combinan sus voces.

“Creo que mucha gente se va a sentir identificada con las letras. Es una balada cortavenas. Le mandé el tema y le gustó mucho, ha quedado increíble. Creo que va a gustar mucho”.

Para Heredia este dúo tiene mucho valor en el reinicio de su carrera. “Es el primer dúo que hago desde que salí y el primero que hago con un artista dominicano. Estoy muy feliz, había hecho una colaboración con un artista boricua, pero esta es una experiencia totalmente diferente porque hay una amistad muy bonita. Siento una admiración muy grande por Manny. Es un muchacho noble y sano. Pienso que me suma en todos los sentidos. Tanto en lo personal, para seguir creciendo como ser humano, pero también como profesional, porque él es de los buenos de verdad”, afirmó.

Martha dijo que en unos meses iniciará la promoción de su nuevo proyecto musical, pero que esta vez quiere hacer las cosas bien. “Hay una presión que me he puesto a mí misma, pero también está la presión de lo que la gente espera de mí. Ahora con un enfoque claro dije que no había tiempo que perder. Quise comenzar despacio y hacer buena música, adaptada a los tiempos. Traigo buenas letras y un buen mensaje. Quiero conquistar de nuevo el corazón del dominicano, haciendo lo que sé hacer que es música. Tengo que demostrar que es otra Martha, una con otra visión de la vida”, concluye.