$!“Más de 100; un poco de mí”, Johnny Ventura estrena colección de lujo

Johnny Ventura estrenó este viernes “Más de cien, un poco de mí” su disco número cien en el que recopila extracto de 101 éxitos que han marcado su trayectoria de más de seis décadas en la música.

El caballo mayor está en la calle, como dice uno de sus merengues. Este trabajo discográfico doble incluye una reedición del Pingüino que grabó junto al exponente urbano Mozart La Para. Algunos títulos recopilados son, entre otros, El Popular, Amoi del negrito, Pitaste, La inseminación, El Tabaco, La trulla, Soy el merengue, El carbonero, Ley seca, Peloteros, Protesta de los feos, Las vacaciones, El pescao y navidad sin ti.

Al comentar el estreno manifestó que con este material discográfico completa cien discos grabados. “Este es el álbum cien porque el anterior que hicimos a una empresa privada y no circuló comercialmente. A este disco le hemos incorporada la grabación de El Pingüino con Mozart La Para”, comunicó el artista a reporteros de DL que lo contactaron en su teléfono celular.

Locutor, productor, empresario, político y artista, Johnny Ventura ha sido uno de los grandes promotores del merengue en el país y el exterior. En sus más de 60 años en el entretenimiento se convirtió en un icono y referente para más de una generación de merengueros.

“Me ha tocado trabajar en un área que me fascina que es la música. Ha sido maravilloso disfrutar la vida dentro de un ambiente placentero todo lo demás lo ha hecho el señor (Dios) que ha ido poniendo cosas en el camino de uno, siendo la mayoría cosas que jamás pensamos alcanzaríamos”, reflexionó.

Los aplausos y múltiples reconocimientos nacionales e internacionales certifican su carrera. El éxito lo ha comprometido cada vez más con el público. “Sentimos mucho cariño con la gente que nos ha demostrado afectos, que va a nuestras presentaciones, sobre todo en el merengue he querido que el merengue siga respirando mientras yo esté vivo”, acotó.

Buen tiempo para el merengue

El popular artista no solo está feliz por la salida de su disco, sino porque otros colegas han estrenado música este viernes 31 de mayo. Milly Quezada, Juan Luis Guerra, Jandy Ventura, Gabriel y Vicente García han publicado sus álbumes con merengue y otras fusiones.

“Pienso que la llegada de Manuel Tejada al equipo directivo de Latin Grammy. El ha logrado concitar el interés de los viejos y los jóvenes para que participen de un evento tan importante como es el Latin Grammy. Eso fue importante, que todos miráramos hacia allá y que viéramos que el merengue necesitaba una renovación, que los públicos se reciclan que no son eternos desde el punto de vista ideológico y artístico, cada día van apareciendo propuestas nuevas. Por eso es que he planteado que si ha pasado algo malo es que los productores de merengue no hicimos lo que teníamos que hacer en el momento en que los disqueros se fueron”.