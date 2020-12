Massiel Mancebo estrena “Nieve en mi vecindario”

La joven cantautora domínico-americana Massiel Mancebo estrenó “Nieve en mi vecindario” (Snow In My Neighborhood) una canción grabada en inglés, en la que aborda la época del año en la que mezcla el género Indie folclórico con lo acústico, acordes de guitarra.

“Escribí la canción en 2008, siempre me he considerado una hija del invierno, y tengo gran pasión por la nieve y los climas fríos. Siempre sentí que la nieve era mágica, como algo que traía felicidad y esperanza y hacía que cualquier paisaje pareciera mágico. Cuando pensaba en la nieve en mi vecindario, realmente me imaginaba la esperanza cayendo sobre toda la oscuridad del mundo y cubriéndola de luz y alegría. La grabé en mi habitación, con un piano midi y un micrófono. Nunca tuve el coraje de lanzar la canción en ningún lado, hasta este año. Sentí que si algún año necesitaba un sentido de esperanza, era este. Envié la canción a un estudio de grabación con el que trabajo en Noruega, y ellos editaron y restauraron la canción”, afirma con entusiasmo”, explicó a través de un comunicado a Diario Libre.

Destacó que el propósito de la canción es traer alegría y esperanza a las personas, recordarles de qué se trata el amor verdadero y el aprecio por las pequeñas cosas de la vida. Recordó que desde que tenía 12 años, tenía la costumbre de hacer y enviar tarjetas de Navidad a las personas que conocía.

“Este es el primer año que no he podido enviarlas debido a la pandemia. Recuerdo sentir que quería enviarle al mundo una tarjeta navideña gigante, y para mi esta canción es la tarjeta que quería enviar. “El objetivo de mi música es realmente traer alegría y esperanza. Realmente quiero que la gente imagine cosas hermosas cuando escuchan mis canciones, que puedan viajar con ellas y ver los lugares que yo he visto. Escribo sobre mis viajes, mis experiencias y mis pensamientos. Me gusta escribir cosas que hagan que la gente piense, imagine y profundice en lo que realmente es la vida. Espero que mi música lo logre”, comentó.

De la artista

Massiel Mancebo domínico-americana cantautora y compositora de música acústica y alternativa. Guitarrista y pianista desde los 6 años, empezó a componer piezas musicales y canciones desde temprana edad, Inspirada por la música clásica y el jazz moderno del cine de los 40s y 50s. Grabó su primer sencillo en Stavanger, Noruega donde completa su doctorado en historia del arte. Sus influencias incluyen a Bob Dylan, Norah Jones, Eva Weel Skram y la banda RYX entre otros. Reside entre España y Escandinavia.