MC mexicano Jony Beltrán valora nivel de los “freestylers” dominicanos en Red Bull Batalla

Para el MC, “este es un torneo demasiado importante porque puede cambiar las vidas de los participantes”, como ha sido su caso y así lo reveló. “A mí me tocó ser campeón en la final mexicana de 2013, antes de eso pensar que podía vivir de esto a nivel general era como un sueño lejano, pero aunque no de un día para el otro, sí se volvió palpable. Poco a poco el sueño se logra”, confesó.

Sus primeros pasos en el freestyle

Él no es un improvisado en este estilo, de hecho, confesó que hace más de diez años que lo practica. “Yo me di cuenta que me gustaba el freestyle en 2010, pero yo empecé a rapear en 2007, pero lo hacía a mi manera. Lo hacía muy básico. En este proceso empecé a ver batallas y ver que podían improvisar, el rap me parecía algo que para mí era imposible en ese momento, porque me tardaba tiempo componiendo. En esa época pude comenzar a participar en eventos pequeños, hasta que estuve la oportunidad de participar en Red Bull, donde quedé campeón”, señaló el joven de 25 años.