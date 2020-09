$!“Me provoca”, de Letón Pé y Diego Raposo entre los estrenos del Indie Dominicano

Esta versión de Te he Perdido se hizo originalmente para los premios Indie Dominicano y la aceptación fue total, la suma de dos hermosas voces como la de Laura y la de Maridalia es una apuesta segura.

Laura Rivera Ft. Maridalia Hernández – Te he perdido

Alih es una artista versátil que se desdobla constantemente, en Más que , vuelve a hacerlo. Un pop de sonido electrónico que quizás es lo menos orgánico a nivel sonoro de la artista. Un arreglo bien actual con una composición muy simple, no es mi canción favorita de ella pero está bien lograda.

Chris Calderón con sus primeros dos sencillos mostró que es dueño de una voz potente que maneja bastante bien. En Por Favorcito nos trae una interpretación más sutil como pide la canción y eso nos muestra que el tipo no solo es buen cantante, es buen intérprete.

Greenyard – Are we gonna die this way

El pecado mas grande de esta canción es que su influencia de Calle 13 es ENORME, al punto que roza la imitación y eso no es bueno, pero lo cierto es que esta demasiado bien hecha, la composición y el arreglo son impecables.

La música de Leton Pé siempre es contagiosa, letras fáciles y sin ningún tipo de pretensiones, pero su manera tan particular de interpretar hacen que sus canciones tengan un sello único. Diego Raposo hace un buen trabajo en la producción.

Letón Pé Ft. Diego Raposo – Me provoca

Cruzmonty – Lay me down

Mayani Swave – Me myself and I

Me myself and I es una de esas canciones que huelen a éxito desde que inicia. Moderna, bien realizada y la interpretación esta en su punto, una canción que solo necesita algo de suerte, Mayani Swave hizo un palo.

Jayem – Ppt

Una composición simple pero bien acorde al género, un pop urbano que seguro fuera un éxito en voz de J Balvin.

El arreglo interesante, Ppt (Pueto pa’ ti) tiene guitarras acústicas y algunos detalles de eléctrica, pocos elementos percusivos, un kick marca el ritmo del beat que incluye un güiro haciendo algo interesante, adornan algunos teclados de manera secundaria. Buen tema.

Colaboración de José Luis Freitas/ Revolución Sonora