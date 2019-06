$!Mecano vive en la voz de Ana Torroja

Letras que han sobrevivido la barrera del tiempo nos hablan de amor, desigualdad social y libertad sexual. Esas canciones que enamoraron a una generación, tienen en común una voz, una que tiene la capacidad de sumergirnos en esas historias, y este finde la tenemos aquí.

Ana Torroja regresa a RD para presentarnos su concierto “Grandes éxitos”, un espectáculo en que no faltarán las canciones de Mecano y sus últimos temas como solista.

“El show es prácticamente un éxito tras otro. Es divertido, es ameno, emotivo, enérgico, tiene de todo”, confesó la cantante a DL antes de aterrizar en el país.

Para Ana, al igual que para muchos fans, es imposible separarse de los temas de Mecano. “Nunca he abandonado esos temas, año tras año en mis conciertos siempre hago canciones de esa etapa porque siempre formarán parte de mi bagaje artístico. Forman parte de mí. Yo como público si voy a ver a Juan Luis Guerra voy a querer que me cante “La bilirrubina”, que lleva cantando toda la vida. Así que pienso en el público que va a verme, aparte de que hay muchas de esas canciones que me siguen emocionando, me sigue divirtiendo cantarlas y lo que hago es que cada vez las transformo musicalmente, las disfrazo de otra forma. Hemos hecho unos arreglos nuevos que tienen mucho más que ver con el concepto del nuevo trabajo que estoy haciendo ahora con el sencillo “Llamas”. Tienen más arreglos electrónicos. Hemos cambiado muchas cosas y es prácticamente una renovación completa, y también he retomado canciones de Mecano que hace tiempo no cantaba y otras mías”, confesó.

Para Torroja, Mecano significó su nacimiento y su adolescencia en términos musicales, mientras que como solista siente que ha podido desarrollarse y consolidar su carrera. Al hablar de las canciones de Mecano que se han convertido en grandes íconos del pop en español, confiesa que no le sorprende que esto haya ocurrido pues son historias cotidianas que no dejan de ser actuales, además reafirma su fascinación por la forma de escribir de los hermanos Nacho y José María Cano.

“Las canciones son únicas, y no todas, hay algunas que han perecido más que otras, pero hay otras que se mantienen igual de vivas que cuando nacieron. Son diferentes porque la forma de escribir de Nacho y de José era especial, muy personal y particular. Son canciones atemporales porque lo que cuentan se escribió hace 30 años, pero las historias mágicas como ‘Hijo de la luna’, ‘Cruz de navajas’, son como películas, que podrían estar pasándose en la televisión hoy en día. Otras canciones como ‘Mujer contra mujer’ hay que seguir cantándolas fuerte. Otras como ‘Hoy no me puedo levantar’, siguen actuales pues quién no ha tenido un día de resaca. Las temáticas siguen siendo muy actuales y creo que esa es una de las razones por la que siguen tan vivas”.