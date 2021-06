Médico que atendió a Yeri Peguero revela que tenía 5 % de probabilidad de vivir

Como un milagro describen los médicos lo vivido por la esposa del cantante Manny Cruz, la bailarina Yeri Peguero y su bebé Montserrat.

Hace un mes, la joven tuvo que ser intervenida con una cesárea de emergencia debido a las complicaciones del coronavirus que afectaron sus pulmones, por lo que tuvo que ser entubada, recibir sangre y logró conocer a su pequeña a los 12 días después de nacida.

El ginecólogo que atendió a Peguero, Jorge Vargas, reveló que las probabilidades de vida de la joven era de solo un 5 % y de la criatura un 30 por ciento.

En una entrevista testimonial en el programa "Con Jatnna" este domingo, de la veterana comunicadora Jatnna Tavárez, tanto Manny y Yeri como el profesional de la medicina concuerdan en que Dios las salvó.

Opinión del doctor

El doctor Jorge Vargas, ginecólogo de la clínica Abreu, comentó en la entrevista que lo vivido por Yeri Peguero es un testimonio del milagro de la fe.

"Cuando llegué y la evaluamos, el equipo de Cuidados Intensivos de la clínica Abreu, que es extraordinario, me dice 'la situación no se ve bien'. Tenía una neumonía importante y la placenta, que es el órgano que alimenta a la bebé, no estaba funcionando como nosotros queremos", narró.

Continuó el relato en que en principio ella no estaba respondiendo al tratamiento. "No podía pararse de la cama, no podía respirar, su situación era muy catastrófica. El equipo de UCI me dice: ‘Jorge, no podemos seguir así con Yeri, hay que entubarla porque si no va a morir’. He tenido muchas situaciones difíciles como ginecólogo pero la de Yeri fue la más difícil, porque la vida de ella y la bebé corrían peligro".

Manny, al desplomarse con la noticia, le pregunta por la probabilidad de vida de Yeri, y según relata el doctor, el intensivista que se encontraba con ellos le dijo: "Un 5 % de probabilidad para ella y para su niña un 30 %. Él me dijo: ‘doctor, yo no me puedo quedar sin familia’. Eso me marcó", confiesa el doctor Jorge Vargas.

La decisión estuvo en sus manos, de modo que procedió a realizarle la cesárea de emergencia.

"El dilema era llevarla al quirófano (porque no era recomendable moverla)... La saturación ideal de un paciente es por encima de 90; Yeri entra al quirófano y la saturación de sus pulmones estaba en 70. Manny se arrodilló a orar (con ella)", cuenta impactado el especialista en ginecología.

Cada segundo contó. En el instante en que empiezan a entubarla él, al mismo tiempo, comienza a operarla. La evolución de la recién nacida, que nació de cuatro libras, fue satisfactoria.

Testimonio de Manny y Yeri

"Hubo un día que yo dije 'Señor, soy toda tuya, haz lo que tu quieras conmigo’ porque ya yo no podía aguantar", confesó Yeri Peguero en conversación con Jatnna Tavárez al borde del llanto.

"Esa noche sentí que me quedaba full sin respiración, en taquicardia, me pusieron un cuarto tubo... pero Dios es demasiado bueno", agregó.

La bailarina confesó que vio por primera vez a la bebé a los 12 días. "No tenía ni palabras, me estaba asfixiando de la emoción. Ese día también vi a Mateo. Fue el mejor día de mi vida porque me sacaron de cuidados intensivos y vi a mi mamá y a Manny", reveló la joven.

Ella narró que mientras estuvo entubada no recuerda nada del proceso.

"Dios fue demasiado bueno con nosotros", dijo Manny agradecido. "Fueron dos milagros: no solamente tener a Yeri de vuelta en casa sino también tener a Montserrat con toda la salud del mundo", agregó.

Dijo que por su culpa contagió a su familia de coronavirus. Cree que se contagió trabajando, pues algunos de sus músicos padecieron del virus.

Invitaron al público a vacunarse y a seguir guardando el protocolo sanitario.

Mientras, Manny Cruz ha vuelto a su carrera habitual y lanzó el álbum "Love dance merengue".