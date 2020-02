$!Melymel y Hony Estrella serán testigos en caso Enrique Crespo vs Alexandra Hatcu

El presentador de televisión Enrique Crespo informó que para la próxima vista de conciliación con Alexandra Hatcu tendrá como testigos a la comunicadora Hony Estrella y la exponente urbana Melymel, se aseguró en el portal de Más Vip.

Según contó Crespo a MásVip las testigos a su favor presenciaron el altercado con la denominada Kim Kardashian dominicana, una por teléfono y la otra de manera visual.

“La novedad es que, hay tres testigos que se suman, entre esos testigos están Hony Estrella. Yo venía hablando con Hony cuando Alexandra comenzó a insultarme y me escupió. Hony estuvo en el teléfono todo el tiempo porque yo venía hablando con ella, ella escuchó absolutamente todo”, sostuvo.

Agregó que en el caso de la llamada “Mamá del Rap” ella estaba en un lugar de comida rápida, que queda justamente al frente de la plaza donde sucedió todo.

“Lo que la gente no sabe es que luego que concluyera con la transacción en el Banco Popular me iba a ver con Melymel para algo de trabajo. Entonces, yo le dije a ella que me esperara, que estuviera cerca, que cuando saliera de la plaza yo le llamaba...”, señala el medio que le informó el venezolano.

Al caso, de acuerdo, el Cirquero se sumó un tercer testigo que “estaba cenando allí” en el centro comercial Blue Mall.

“Ese testigo vio mi actitud pacífica y me dijo: yo quiero testificar”, añadió.