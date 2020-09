Menor Bronx se une a Cromo X en sencillo “Como Biggie”

Tras ganar popularidad por el tema y remix “Freestyle’’ con el rapero dominicano “Rochy RD”, el exponente urbano Menor Bronx se anota otro éxito en su carrera musical uniéndose al afamado productor Cromo X en el sencillo “Como Biggie”.

La canción y audiovisual cuya difusión desde ya cuenta con el respaldo del público en las plataformas digitales, presenta al joven artista demostrando su lírica y calidad interpretativa del género en el cual se ha ido labrando su propio terreno.

“Esta colaboración me tiene muy emocionado, pues desde mis inicios he recibido mucho apoyo tanto del público, como de mis colegas urbanos quienes han uniendo su talento para que este proyecto trascienda rápidamente”, expresó el cantante dominicano nativo de Los Mina pero residente en New York.

Kelvin Miguel Vizcaíno Victoria, nombre del exponente, desde temprana edad sentía amor por la música y su primera canción la grabó en un estudio casero a la edad de 12 años. Pero, no fue hasta mediados del 2019 que su notoriedad se expandió tras el featuring con Rochy que logró más de 10 millones de reproducciones en la plataforma de Youtube.

Luego de ahí, Menor Bronx continúo presentando sencillos como Vvs, Ahora, 0 A 100, los cuales llegaron a millones de reproducciones de manera orgánica a pocos días de su estreno en la plataforma.