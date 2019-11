“Merengue que aloca” un tema con el que Wilfrido Vargas resalta dominicanidad

El maestro Wilfrido Vargas, quien celebra sus cincuenta años en la escena es un artista que a lo largo de su trayecto, se ha caracterizado por ser un innovador en el merengue. Su talento le ha permitido transitar con éxito en lo social, lo patriótico y lo popular.

Este viernes renueva su extenso repertorio con el estreno del ”Merengue que aloca”, título que se desprende de su disco “Wilfrido es Wilfrido” que verá la luz el próximo año y del que ya avanzó “El Cuchicheo”. En una visita a Diario Libre, el destacado director de orquesta e intérprete detalló que este disco, que sale acompañado de un videoclip dirigido por Adrián Pucheau, viene a aportar un nuevo color al ritmo y a exaltar la dominicanidad.

“No hay nada ni nadie que se escape al sentimiento patrio, a tal punto de que en un evento cualquiera en donde yo escucho las notas himno nacional, me provoca un gran sentimiento. Y eso apelo, a eso apuesto con este nuevo merengue. Invitó al público a celebrar su dominicanidad, soy de los que creer que ser dominicanos es una distinción, es ser portador de una idiosincrasia que no se puede emular por otro país”, así se expresó el artista cuando se le pidió que definiera el contenido de su nuevo material discográfico.

Para Wilfrido, el dominicano lleva su sentimiento patriótico a cualquier lugar y en este oportunidad, a través de su “Merengue que aloca” procura convertirse en un aliado de la promoción de los valores patrios.

“El merengue es un símbolo patrio que se mantiene muy vigente. El merengue es un sentimiento y por eso es que siempre he rechazado que nuestro ritmo esté en baja, cuando se plantea eso se refieren a un asunto de mercadeo, no del valor intrínseco de este. Este merengue viene reivindicar y motivar nuestro ritmo bandera, porque el merengue no tiene comparación en todas las salas de bailes latinoamericanas”, comentó.

A “Merengue que aloca” le tiene mucha fe. Un arreglo moderno que se ajusta al sonido de este tiempo, con una arquitectura que no riñe con su integridad musical. “Esta composición no es compleja. Bailable, amigable y que nos llena de orgullo como las reinas del Caribe o nuestros grandes peloteros. Estoy feliz de haber podido hacer esta canción con esta temática”, reveló.

Wilfrido Vargas arranca una agresiva promoción en todo el territorio nacional que lo llevará d distintos escenarios nacionales e internacionales. Estados Unidos será la primera parada para promocionar su composición. “La idea es darlo a conocer en la mayor cantidad de escenarios posible porque lo que queremos es promover nuestro merengue y a nuestro país”, comentó destacado artista.

Sobre la canción que define un canto a la dominicanidad, el creador de éxitos como “El jardinero”, “A mover la colita”, “El loco y la luna”, “Así, así”, y otros, destaca los primeros versos de éste, que de seguro engrosará la extensa lista de sus más importantes éxitos musicales

El exitoso merenguero recordó que en 1977 publicó títulos sociales que en corto tiempo marcaron su carrera. Entre estos, se citan Enrique Blanco, ‘Desiderio Arias’, además de ‘La yola’, ‘El funcionario’ y ‘Esto no lo aguanta nadie’, entre otros temas.