Merenguero afirma tiene 21 años queriendo hablar con "El Torito" y no ha podido

El cantante Darlyng Madé afirma que tiene 21 años intentando hablar con su compueblano, el senador por Monseñor Nouel Héctor Acosta "el Torito", y hasta ahora ha sido "imposible".

Señaló que todo empezó hace dos décadas cuando ambos llevaron de vallenato a merengue el tema "Olvidala", un tema autoría de Alberto “Tico” Mercado, grabado originalmente por los colombianos El Binomio de Oro de América.

Durante una entrevista en dParranda Radio Show, espacio que se transmite por Dominicana FM, Darling, quien para entonces era líder de Los Herederos, la grabación con Acosta, quien era cantante principal del grupo Los Toros Band, no fue tan simple como se pudiera imaginar, pues ambos son merengueros y oriundos de Bonao.

"Por 21 años yo decidí no hablar sobre esto, pero llega un momento que hay cosas de las que hay que liberarse y sacar la verdad y la verdad es que El Torito no se sentía aparentemente cómodo grabando conmigo esa canción", aseguró Darling en el programa conducido por los periodistas Wendy Mora, Cristian Santana, Diomelo Martinez, Héctor Romero y Moises Balbuena.

"El Heredero" afirmó que ninguno de los dos nunca se imaginaron que estaban grabando el "featuring" de merengue grabado por dominicanos "más importante de toda la historia del ritmo", según él.

Darling contó que el hecho de que ambos artistas fueran de Bonao, provincia Monseñor Noel, no significaba que las cosas fluyeran a su favor, sino todo lo contrario.

"Quizás El Torito no se sentía cómodo grabando con este muchacho... Yo tengo que hablarte siempre de suposiciones y de quizás y de tal vez porque al Torito yo he pedido hablar con él sobre la situación y en 21 años no lo he logrado", afirmó.

Luego agregó: "El Torito nunca ha querido hablar sobre el tema. El asunto es que yo me he quedado esperando".

Según una nota de prensa, la colaboración con Héctor Acosta se dio a través del ya fallecido locutor Raymond Reynoso (The Boy From Bonao), quien trajo desde New York un disco producido por Amarfi y la Banda de Ataque.

Es The Boy From Bonao que le sugiere hacer el tema "Olvidala" a ritmo de merengue junto a Héctor Acosta, pero según explicó Darling, "El Torito" se la puso difícil.

"Yo me quedaba esperando y él nunca llegaba al estudio; yo conté seis veces que me dejó esperando hasta de madrugada y a la séptima ocasión se dio", apuntó Darling, quien dijo estar consciente de que las personas se preguntarán por qué habla de eso ahora.

Aclaró que en 21 años no había hablado del caso porque estuvo esperando un nuevo momento de pegada para que no lo tilden de envidioso y de quererse arrimar de la fama del Torito.

"Yo en mi corazón siento que soy injusto conmigo mismo si no digo las cosas como son, si no digo la verdad", agregó e hizo la pregunta al aire de por qué siendo el tema un éxito musical El Torito nunca lo invitó a cantarlo en vivo ni lo llamó ni siquiera a eventos de la magnitud del Festival Presidente de Música Latina, donde Héctor Acosta estuvo en varias ocasiones.

No obstante dijo sentirse muy contento con el éxito del tema, así como el momento de escuchar la propuesta de grabar con Los Toros Band.

"Yo me puse contentísimo, los Toros Band super pega'o y yo un muchacho de 19 años lleno de sueños...".

Su impresión es que "a lo mejor El Torito no se sentía cómodo" en grabar con él porque fue una petición del destacado locutor The Boy from Bonao, una línea que prácticamente le bajaron tanto a Geraldo Diaz El Toro como a Héctor Acosta.

El cantante dijo tener gratitud con The Boy From Bonao, a quien según dijo le debe gran parte de su carrera y agradece haberlo sacado del manejo de Johnny Montaño, presidente del sello Allegro Production, con quien había firmado un acuerdo artístico.