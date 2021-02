$!Merenguero se destaca en programa de entrevistas “El Show de Silvio”

El merenguero Silvio Mora está celebrando los nueve meses de su programa de entrevistas “El Show de Silvio”, el cual desde que vio la luz en marzo del 2020 ha cosechado muchos éxitos.

Con la llegada de la pandemia al país y el cierre de todas las actividades en el país, el inquieto artista se vio obligado a reinventarse debido a que se le hace imposible quedarse estático y como la comunicación y la televisión han sido una de sus pasiones, vio una oportunidad para concretizar uno de sus sueños.

“Comencé a realizar un programa desde mi habitación, haciendo comentarios sobre música y raking de los 5 mejores merengues de los líderes históricos del merengue, inmediatamente vi que mis seguidores les encantaban lo que estaba haciendo y ahí me llegó la idea de hacer entrevista a esos artistas de los 80 y 90”, explicó el dueño de éxitos como “Llegó el pavo”, “Carrito rojo de carrera” y “El Camarón”, entre otros.

Su primer entrevistado fue Darys Darys, de la orquesta Sin Fronteras y recibió en su espacio a Bobby Rafael, “La Bobina”, entrevista que se virilizó en las redes sociales, es a partir de ahí decidió darle carácter a “El Show de Silvio”, en su canal de YouTube.

Pese a no tener conocimientos sobre el periodismo, el también actor, se ha caracterizado por la naturalidad, respeto y calidad con los que desarrolla sus entrevistas.

Asegura que ha sido influenciado por el comunicador Michael Miguel Holguín, quien fue su mánager en los inicios de su carrera.

“Aprendí muchas cosas de él que hoy utilizo, debido a que andábamos juntos en muchas ocasiones, cuando el realizaba sus programas, yo siempre estaba detrás de cámaras, observando todo y siempre sentía que algún día yo iba a tener mi programa”, confesó el suizo.

A casi un año de haber iniciado sus entrevistas, el canal de YouTube de Silvio ha ganado unos 132 mil suscriptores y Facebook más de 225 mil seguidores, a quienes califica de fieles a cada entrega del show.Sin lugar a dudas, Silvio Mora asegura que la entrevista realizada a Bobby Rafael, ha sido una de sus entrevistas más importantes porque con ella rindió un reconocimiento al exintegrante de la orquesta La Coco Band.

“En ese momento estaba muy mal de salud, incluso tuve que ir varias veces a su casa, no tenía ánimo, hasta que un día su hija me llamó y me dijo, ahora sí pero ayúdalo por si se le olvida algo y le dije, no te preocupes, déjame eso a mí, y logramos hacer una entrevista que gustó bastante”, manifestó.

Desarrollar este proyecto ha sido una experiencia inolvidable y una bendición para el versátil artista debido a que recibe muchas felicitaciones y buenos comentarios de personas que los ven en las calles.

Escuchar tantas historias de sacrificios y luchas para lograr metas, le ha enseñado a Silvio a valorar y respetar las trayectoria de sus colegas. Descubrió que hay un público fiel y muy especial que ama y valora el merengue y todo lo que tenga que ver con el arte de República Dominicana.

Festival de la voz

Al ver la acogida que ha tiendo “El Show de Silvio”, Mora, pretende llevarlo a la Televisión y combinarlo con un festival de la voz pero con merengue. Para el mismo solo espera la confirmación.

Sin embargo, en sus planes no está apartarse de la música porque aparte de que la ama, es de ella que vive.

Lo nuevo

Como es evidente, ni la pandemia detiene a Silvio Mora, una muestra de ello es que recientemente grabó un merengue junto a su colega Sergio Vargas, titulada “Dime ¿por qué?, cuyo video ya está en YouTube.

Este tema fue escrito por María de Jesús Rodríguez y los arreglos musicales son de Yunior Mayol.