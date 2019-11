México es cada vez más peligroso para la clase artística

Tras el secuestro del actor Alejandro Sandí la clase artista alza su voz en contra de la inseguridad. Estrellas de la talla de Laura Zapata y Adal Ramones han vivido en carne propia lo que significa ser secuestrado y ahora no quieren quedarse callados. Cada vez son más los artistas que deciden abandonar México por la inseguridad que representa para ellos como figuras públicas desplazarse.

“El crimen organizado tiene en su poder a nuestro país y no entiendo por qué no pueden aceptar que estamos ya viviendo terrorismo”, así se expresó Laura Zapata. Mientras que el comediante Adal Ramones no olvida su experiencia. Fue secuestrado hace 21 años y afirma que se vive el mismo temor a denunciar por las amenazas de los secuestradores. “Yo tuve la fortuna de poder regresar con vida, estuve secuestrado una semana. Los secuestradores dicen ‘sale en tv, tiene dinero, vamos a secuestrarlo”, recordó.

Para el veterano actor Eric del Castillo es vital tomar acciones contundentes. “México está aterrorizado con todo lo que pasa, yo no entiendo una actitud tan pasiva (del gobierno)”, expresó el actor mexicano.

El productor Juan Osorio fue asaltado en su propia casa, el hijo adolescente de Susana Zabaleta fue víctima de un violento robo en la colonia donde vive, Erika Zaba sufrió un robo a bordo de su vehículo.

La cantante Yuri ha sido víctima de varios intentos de secuestro, pero son casos confidenciales.